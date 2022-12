Drie mensen gered uit woning bij brand Vlissingen

In een woning in Vlissingen heeft vannacht brand gewoed. Drie mensen zijn door de brandweer uit het huis gehaald. Zij hadden rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

De brandweer kreeg rond 03.40 uur een melding van een brand in de benedenwoning aan de Kasteelstraat. Al snel haalde de brandweer twee mensen naar buiten en later nog één. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Naastgelegen woningen werden korte tijd ontruimd. De in totaal elf bewoners zijn opgevangen. De huizen worden door de brandweer geventileerd.