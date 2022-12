Zware regenval leidt tot modderstromen op Sicilië

Zware regenval heeft op het Italiaanse eiland Sicilië geleid tot veel overlast. Langs de noordoostkust ontstonden modderstromen en kwamen tunnels onder water te staan. Ook werden auto's door het noodweer getroffen: voertuigen kwamen vast te staan in de modder. Ook stroomde de modder huizen binnen.

De Italiaanse hulpdiensten moesten zeker 150 keer uitrukken. Op meerdere plaatsen kwamen automobilisten vast te zitten door modderstromen. Ze zijn door de hulpdiensten gered.

In de plaats Milazzo strandde een ambulance die op weg was naar een melding van een hartaanval. Het voertuig kwam grotendeels onder water te staan. Ook kwamen in die plaats tien mensen vast te zitten in een kunstinstituut.

220 millimeter regen

Door het noodweer moest de snelweg A20 deels worden afgesloten. De burgemeester van Milazzo heeft zijn inwoners opgeroepen voorlopig binnen te blijven. "De situatie is onder controle, maar de straten staan door de enorme regenval onder water."

Volgens de autoriteiten viel er op sommige plaatsen in drie uur tijd 220 millimeter regen. Ter vergelijking: in Nederland valt in een jaar tijd gemiddeld zo'n 800 millimeter.