El Salvador stuurt 10.000 agenten en militairen naar stad in strijd tegen bendes

In een van de grootste steden van El Salvador zijn 10.000 militairen en agenten ingezet bij een grootschalige operatie tegen bendes. De stad Soyapango, met bijna 300.000 inwoners, is daarbij afgesloten door de veiligheidsdiensten.

De troepen controleren op de toegangswegen iedereen die de plaats in of uit wil. In Soyapango zelf wordt gezocht naar bendeleden. "Gewone burgers hebben niets te vrezen en kunnen hun leven normaal voortzetten", zegt de president. "Dit is een operatie tegen criminelen, niet tegen eerlijke burgers."

De regering van president Bukele kondigde eind maart de noodtoestand af, nadat in drie dagen 62 mensen waren vermoord. Sinds de noodtoestand zijn meer dan 58.000 mensen opgepakt. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de harde aanpak van Bukele, onder meer omdat jonge mannen willekeurig zouden worden opgepakt. Ook mogen mensen lang worden vastgehouden zonder proces.

Drugshandel

In verschillende plaatsen in El Salvador in Centraal-Amerika staan hele wijken onder controle van de machtige bendes. Die zijn vaak betrokken bij drugshandel en afpersing. Naar schatting 70.000 mensen zijn lid van zo'n bende.

El Salvador is een zeer gewelddadig land, maar volgens de regering werpt de harde aanpak zijn vruchten af. Het aantal moorden in de eerste tien maanden van dit jaar is volgens de regering gedaald met 38 procent, vergeleken met een jaar geleden.

Het is niet voor het eerst dat veel leden van de veiligheidstroepen worden ingezet om een plaats af te sluiten. In oktober werd een dorp doorzocht door 2000 agenten en militairen vanwege een moord. Drones vlogen over de plaats en iedereen die vertrok of het dorp binnen wilde werd ondervraagd. Zo'n vijftig verdachten werden gearresteerd.