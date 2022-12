Messi kijkt al naar duel met Oranje: 'Komt weer een moeilijke stap aan'

Drie wedstrijden scheiden Lionel Messi van zijn ultieme droom: wereldkampioen worden met Argentinië. Daarvoor moet hij vrijdag eerst afrekenen met Oranje, zijn aankomende tegenstander op het wereldkampioenschap.

In de eeuwige discussie wie de beste Argentijn ooit is, passeerde hij met zijn openingstreffer tegen Australië (2-1) in elk geval zijn illustere landgenoot Diego Maradona alvast op de lijst van WK-topscorers. "Maar we zijn door, dat is het belangrijkste."

Omdat Argentinië verzuimde afstand te nemen, kreeg Australië in de slotfase nog kansen om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat werd volgens Messi deels veroorzaakt door vermoeidheid, aangezien hij woensdag nog met zijn land tegen Polen had gespeeld.

Vermoeid Argentinië

"Het was een zware wedstrijd, een zware dag", aldus Messi. "We hadden heel weinig tijd om te rusten. We waren moe. Het was een heel fysieke wedstrijd. We zijn blij met deze overwinning en een nieuwe stap voorwaarts."

