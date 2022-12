Fury is veel te sterk voor Chisora en behoudt met gemak WBC-wereldtitel

Bokser Tyson Fury heeft met succes zijn wereldtitel van de WBC verdedigd. De Britse zwaargewicht was voor zestigduizend toeschouwers in het stadion van Tottenham Hotspur veel te sterk voor landgenoot Derek Chisora: hij won met technisch knock-out in tiende ronde.

De 34-jarige Fury en de vier jaar oudere Chisora stonden ook in 2011 en 2014 tegenover elkaar en beide keren won Fury, die na 34 gevechten nog altijd ongeslagen is. Een keer eindigde een gevecht onbeslist, de rest won 'The Gypsy King'.

Fury kondigde in april zijn afscheid aan, maar kwam daar toch weer van terug. Tegen Chisora nam hij direct het initiatief. Fury heerste in Londen in elke ronde, maar Chisora bleef puur op karakter op de been. In de tiende ronde greep de scheidsrechter echter in.