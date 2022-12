Oranje treft het Argentinië van Messi, die tegen Australië zijn klasse toont

Nederland neemt het vrijdag in de kwartfinale van het wereldkampioenschap op tegen de Argentijnen. Aan de hand van Lionel Messi wisten ze het strijdlustige Australië nog betrekkelijk probleemloos van zich af te schudden: 2-1.

Weer treft Van Gaal dus Messi op het WK. Net als in 2014, toen Argentinië in de halve finale na strafschoppen te sterk was voor Oranje.

Nederland kreeg destijds zijn kansen. En het geloof is er ook zeker dat er nu ook wat te halen valt. Argentinië verloor immers zijn openingswedstrijd van Saudi-Arabië, waarna er flink getwijfeld werd aan het team en de rol van Messi. In de laatste groepswedstrijd tegen Polen miste de aanvoerder zelfs een penalty.

Kwetsbaar Argentinië

En ook tegen Australië was de wereldkampioen van 1986 toch eventjes kwetsbaar. Craig Goodwin (ex-Sparta) zorgde in de slotfase met een van richting veranderd voor de aansluitingstreffer, waarna ook de opstomende back Aziz Behich (ex-PSV) gevaar stichtte.

En keeper Emiliano Martínez haalde een paar keer rare capriolen uit, maar in de extra tijd voorkwam hij de gelijkmaker van Garang Kuol.

Maar aan de andere kant leunde Argentinië natuurlijk ook op de klasse van Messi, die zijn WK-vloek doorbrak door eindelijk eens te scoren in een knock-outwedstrijd op de eindronde. Het was eigenlijk niet eens een kans, dat ene hoogtepunt in de eerste helft. Maar door een woud van benen mikte hij raak.

