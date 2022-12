Brandstichters eeuwenoude beuk in Paterswolde melden zich

Bij Natuurmonumenten hebben zich twee tieners gemeld die zeggen dat ze maandagavond brand hebben gesticht onder een eeuwenoude beuk. De boom op het landgoed De Braak in Paterswolde raakte zwaar beschadigd. Het is onduidelijk of de boom de brand overleeft.

Boswachter Bart Zwiers zegt dat de brandstichters zich in de loop van de week hebben gemeld bij Natuurmonumenten, eigenaar van het landgoed. "Dat is goed van hen. Ze geven aan dat ze nooit de intentie hebben gehad om de boom op te roken. Dat is geëscaleerd", aldus Zwiers bij de lokale omroep OOG. "Het is niet bedacht van tevoren."

De beuk, die in het jaar 1824 werd geplant door tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard, stond maandagavond rond 22.00 uur in brand. "Jeugd heeft het nodig gevonden om fik te stoken onder deze monumentale beuk", zei boswachter Zwiers toen al tegen RTV Noord.

Jonge pubers

De brandstichters die zich nu hebben gemeld zijn jonge pubers, volgens Zwiers. "Het is moeilijk in te zien wat voor consequenties je daden hebben. Dat hebben we allemaal gehad en dit is typisch zo'n geval. Dat praat het niet helemaal recht, want je moet het gewoon niet doen."

Er volgt binnenkort een gesprek tussen de boswachter, de tieners en hun ouders.

Pas veel later wordt duidelijk of de boom overleeft. "De hitte leidt ertoe dat het leven in de boom afsterft. Pas het volgende groeiseizoen of het seizoen erop wordt duidelijk wat de gevolgen zijn", zegt Annemieke den Hartog van Natuurmonumenten.