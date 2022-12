'Recordaantal plofkraken in Duitsland, meeste daders komen uit Nederland'

In Duitsland is dit jaar een recordaantal geldautomaten opgeblazen. Volgens de krant Welt Am Sonntag waren tot nu toe zeker 450 automaten doelwit van een plofkraak. De meeste plofkraken werden gepleegd door uitwijkende Nederlanders.

De misdaden worden steeds vaker gepleegd met explosieven, waar eerder vooral gas werd ingezet, zegt de voorzitter van de vereniging van Duitse rechercheurs tegen de krant. Volgens hem accepteren de verdachten daarmee dat er doden kunnen vallen.

"Er zijn al voetgangers gewond geraakt, metalen onderdelen zijn in kinderkamers terechtgekomen en huizen zijn onbewoonbaar geworden", legt hij uit.

'Kleeftechnieken'

Dat veel van de verdachten uit Nederland komen, komt niet als een verrassing. Ook vorig jaar werd de helft van alle plofkraken in Duitsland gepleegd door Nederlanders. Welt Am Sonntag schrijft dat Duitse banken, anders dan in Nederland, geen gebruik maken van 'kleeftechnieken' om criminelen af te schrikken. Daarmee worden bankbiljetten snel aan elkaar gelijmd, zodat ze onbruikbaar worden.

Volgens de krant roept zowel de Duitse regering als de voorzitter van de rechercheursvereniging banken op om hun geldautomaten beter te beschermen. De minister van Binnenlandse Zaken zou zelfs een verplichting daartoe overwegen.

Steeds meer plofkraken

In oktober sloeg Europol alarm over het toenemende aantal plofkraken in Europa, vooral in Duitsland, Zuid-Europa en de Baltische Staten. Een woordvoerder van de opsporingsorganisatie sprak toen van "moderne bankovervallen" met "uiterst gewetenloze" daders.

Ook in Nederland worden veel plofkraken geregistreerd. Alleen al in de maand september waren hier al net zo veel plofkraken als in heel 2021. Banken nemen wel veiligheidsmaatregelen. Zo zijn geldautomaten sinds eind 2019 's nachts gesloten en nemen banken maatregelen om het geld onbruikbaar te maken.