Kritische Van Basten na Nederland-VS: 'Als je wint, heb je vrienden'

De analisten van de NOS waren snoeihard in hun kritiek op Oranje, na een eerste helft waarin de Amerikanen een overwicht hadden en Nederland de wedstrijd passief onderging. "Als voetballiefhebber vraag ik me af: waar heb ik naar zitten kijken", mopperde Van Basten. "We stonden stil en deden helemaal niks. En dat heeft 45 minuten geduurd. Geen initiatief, helemaal niets. Behalve die twee momenten." Ook Rafael van der Vaart had zich zitten ergeren: "Alleen maar afwachten. Over Daley Blind, die bij hun eerste kans zat te slapen, heb ik wel honderd appjes gekregen: die moet eruit! En dan maakt hij wel de 2-0. Ik denk dat Frenkie de Jong nu liever in zijn hotel had gezeten."

'Laat ons maar zeuren' Drie kwartier later, met het ticket voor de kwartfinales op zak, was de stemming een stuk beter. "De tweede helft was minder passief en hebben we wat meer gevoetbald", sprak Van Basten. "Je staat nu bij de laatste acht van de wereld. Zij hebben voor deze speelwijze gekozen en ze hebben het gelijk aan hun zijde." Ook Van der Vaart was nu een tevreden mens: "De tweede helft was best wel veel beter. Het zit allemaal mee en het is echt een team. Laat ons dan maar zeuren en af en toe een beetje te negatief zijn. We staan in de kwartfinales."

Wingback voegen eindelijk iets toe Met name de rol van wingbacks Denzel Dumfries en Daley Blind - samen goed voor drie assists en twee doelpunten tegen de VS - kregen lof toegezwaaid, ook door de eerder zo kritische Pierre van Hooijdonk.

Analyticus Pierre van Hooijdonk was tot nu toe zeer kritisch over Oranje, vooral over de rol van de wingbacks, maar ziet na de achtste finale tussen Nederland en VS verbetering. - NOS

"Ik heb na het duel met Senegal gezegd dat die jongens eigenlijk niet in het spel voorkwamen. En in dit systeem is dat cruciaal. Maar vandaag zag je de oude Dumfries weer en een aanvallende Blind. Dan voeg je daadwerkelijk iets toe aan het elftal en de manier van spelen." 'Louis Deschamps als bondscoach' Van Hooijdonk ziet dus verbetering bij Oranje, maar doet ook een constatering: "De realiteit is, en daar is niks mis mee: we zijn een counterploegje geworden, met Louis Deschamps als bondscoach. Maar als het de wereldtitel oplevert, ben ik voor." Van Hooijdonk refereert daarmee aan de Franse bondscoach Didier Deschamps, die vier jaar geleden wereldkampioen werd met een elftal vol wereldsterren, maar een behoudende tactiek. Bekijk de samenvatting van Nederland-VS: