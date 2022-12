Steenbergen weer ijzersterk op 100 meter vrij

Marrit Steenbergen heeft na de 200 meter vrije slag vandaag ook de 100 meter vrije slag in Rotterdam gewonnen. De 22-jarige Steenbergen tikte aan na 53.61. Daarmee komt ze zes tienden boven de 53,24 seconden, de tijd waarmee ze deze zomer goud won op de EK in Rome.

Steenbergen was met zeven medailles de grote ster van dat EK. Haar enorme talent betaalde zich, na jaren waarin zij gebukt ging onder blessures en mentale zorgen, volledig uit. Het maakt dat de zwemster vol vertrouwen toewerkt naar toekomstige toernooien.

Het WK kortebaan, waarvoor ze direct na Rotterdam afreist naar Australië, is het eerste doel. Ze komt daar uit op de 100 en 200 vrij, en de 200 en 400 wissel. Op welke afstand ze het liefst wil winnen? "Ik wil ze allemaal winnen."

Twee records op één dag

Paralympiër Thomas van Wanrooij won vandaag maar liefst twee keer: vanmorgen de 100 meter rugslag ("die had ik al verwacht"), en nu de 100 meter vrije slag in 53.62, een tiende boven zijn eigen persoonlijk record.

Rotterdam Qualification Meet is een kwalificatietoernooi voor de WK langebaan van volgend jaar zomer in het Japanse Fukuoka. De paralympische atleten strijden om een ticket voor het WK in Manchester komende zomer. Het WK kortebaan in Melbourne is van 13 tot en met 18 december 2022.