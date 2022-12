Van Gaal ondanks kwartfinaleplek kritisch: 'Moet nog veel beter'

Oranje staat in de kwartfinales van het WK, maar om nog verder te komen, eist Louis van Gaal meer van zijn spelers. "We gaan tegen sterkere tegenstanders spelen", zei de bondscoach. "Dan moeten we meer balbezit hebben, balbezit beter uitvoeren en minder balverlies lijden. Dat is jammer. Ze scoren door balverlies van ons."

Van Gaal was vooral ontevreden over de eerste helft en verving daarom middenvelders Marten de Roon en Davy Klaassen, die beiden veel balverlies leden, al in de rust. "De tweede helft was beter", zei Van Gaal. "Maar het moet nog veel beter. Gakpo deed het goed op tien."

Van Gaal had natuurlijk ook goede dingen gezien. "We hebben in de eerste helft twee schitterende doelpunten gemaakt, uit de omschakeling. We hebben provocerende pressing gespeeld om ze te lokken. Het was top bij balbezit van de tegenstander en in de omschakeling naar het balbezit van de tegenstander."