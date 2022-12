Oranje-spelers kritisch maar zien gelijkenis met 2014: 'Minder bal, wel effectief'

Bij alle drie de goals speelden de wingbacks van Oranje, Daley Blind en Denzel Dumfries, een cruciale rol. Ze scoorden allebei, op elkaars assist. "Ik weet niet of het ooit is voorgekomen dat de wingbacks op elkaar een goal en assist maken", lachte Blind na afloop.

In welk opzicht het beter kon? "In balbezit", zei Van Dijk. "We zijn kritisch. Iedereen in Nederland is kritisch, omdat wij ook heel goed kunnen voetballen. Dat hebben we bij vlagen wel laten zien. Schitterende goals."

Na afloop waren de spelers van Oranje kritisch op hun eigen spel. "Ik denk dat we weer beter konden dan we hebben laten zien", zei aanvoerder Virgil van Dijk. "We willen verbeteren en elke wedstrijd gaat het weer een stapje beter, volgens mij."

Glimlachend renden Memphis Depay en Cody Gakpo arm in arm het veld op na het laatste fluitsignaal. Het Nederlandse elftal bereikte de kwartfinales van het WK in Qatar na een 3-1 overwinning op de Verenigde Staten. Een effectieve zege, waarin Oranje zorgvuldig en vooral in de eerste helft afwachtend te werk ging.

Voor man-of-the-match Dumfries, die ook nog de assist gaf bij de 1-0 van Depay, voelt het optreden als een opsteker. "Eerlijk gezegd hebben we ook wel wat kritiek gehad de afgelopen tijd, daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Ik denk dat het een goede boost is voor ons beiden, als wingbacks, dat we vandaag belangrijk kunnen zijn voor de ploeg."

Het was lekker voetballen op de flank vandaag tegen de Amerikanen. Blind legt uit: "Soms zakken teams tegen ons in en dan is het moeilijker voor ons om eroverheen te denderen. Daar was nu juist de ruimte omdat we hun lieten spelen. Ook waren onze spitsen balvast, waardoor we aan konden sluiten.

Zoals in 2014

"Ik denk dat we het strijdplan vandaag heel goed hebben uitgevoerd", ging Blind verder. "Je weet als je dit systeem speelt, op deze manier, dat was ook in 2014 zo, dat je soms minder de bal hebt, maar wel heel effectief kunt zijn."

Die effectiviteit was inderdaad hoog: voor rust twee kansen en twee fraaie goals. Paniek na die merkwaardige aansluitingstreffer van de Amerikanen in de tweede helft was er niet. "Uiteindelijk krijgen we een tegendoelpunt, ik had geen idee hoe hij er in ging, maar we vinden een manier om te blijven strijden en dat zegt alles over dit team", zegt Van Dijk.