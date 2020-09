Winston Groom, bedenker van 'cynischer en afstandelijker' Forrest Gump overleden

De Amerikaanse schrijver Winston Groom is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij schreef in 1986 het boek Forrest Gump, waarvan de verfilming met Tom Hanks een Hollywoodklassieker werd.

De film vertelt hoe een man met een laag IQ maar een goed hart in zijn zoektocht naar liefde sleutelmomenten uit de moderne Amerikaanse geschiedenis meemaakt, van de Vietnamoorlog en Watergate tot de AIDS-epidemie. Met destijds baanbrekende computertechnologie werden historische beelden vermengd met nieuwe opnames, waardoor Tom Hanks handen kon schudden met president Nixon en hij John Lennon het idee gaf voor Imagine.

In 1995 verzilverde de film zes van zijn dertien Oscarnominaties, waaronder Beste Film, Beste Regie voor Robert Zemeckis en Beste Acteur, Hanks' tweede Oscar op rij. Zinnen als "Life is like a box of chocolates: you never know what you gonna get" en "Stupid is as stupid does" werden wereldberoemd.

"Het is een verhaal over menselijke waardigheid", legde Groom het succes van zijn schepping eens uit. "Je hoeft niet slim of rijk te zijn om je waardigheid te bewaren terwijl er onmenselijke dingen om je heen gebeuren."

'Cynischer en afstandelijker'

Voor het boek putte Groom uit zijn eigen jeugd. Zo was ook hij geboren in de zuidelijke staat Alabama, ging naar dezelfde universiteit als Gump en vocht in de Vietnamoorlog. De hoofdpersoon baseerde hij op een onnozele jongen die zijn vader had gekend.

De film verschilt op enkele belangrijke punten van het boek. Zo beleeft Gump niet alleen een sportcarrière en de Vietnamoorlog, maar wordt hij ook astronaut, stuntman, en profworstelaar. Ook is hij, in tegenstelling tot Hanks' versie, schaakgrootmeester en een natuurtalent in wiskunde.

Bovendien was Grooms Gump 2 meter groot en 120 kilo zwaar; Groom had een acteur als John Goodman in gedachten voor de verfilming. De tekst werd eveneens aangepast. Zo zegt de boek-Gump alleen "being an idiot is no box of chocolates".

Regisseur Zemeckis noemde het boek, waarin ook Gumps seksleven en drugsgebruik worden behandeld, "cynischer en afstandelijker". Toch was Groom tevreden over de verfilming. "Ze hebben prima werk geleverd. Ik had natuurlijk liever mijn versie gehad, maar die was er nooit gekomen."