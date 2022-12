Afwachtend Oranje met vleugje totaalvoetbal via VS naar kwartfinales

Het spel hield niet over, maar het Nederlands elftal heeft met een 3-1 overwinning op de Verenigde Staten beslag gelegd op een plek in de kwartfinales van het WK. Via twee bevliegingen kwam Oranje op 2-0 en na de Amerikaanse tegengoal werd het even spannend in Al Rayyan. Denzel Dumfries besliste het duel met de 3-1. Het ging vooraf over de amusementswaarde van het Nederlands elftal. Die was niet bijster hoog in de eerste drie groepsduels. Tegen de Verenigde Staten liet Oranje dan eindelijk een staaltje totaalvoetbal zien. Al was het slechts in een opwelling. Prachtige aanval eindigt bij Depay In de 10de minuut begon Oranje van achteruit aan een aanval die na maar liefst 20 passes eindigde in een doelpunt. Een Oranjerecord. Niet eerder waren aan een Nederlands WK-doelpunt zoveel passes voorafgegaan. Zelfs niet in 1974. Dumfries was de aangever en Memphis Depay schoot de bal krachtig in de hoek.

Memphis Depay zet Oranje na een schitterende aanval waarin zeven verschillende spelers de bal aanraken, op een 1-0 voorsprong in de achtste finales tegen de Verenigde Staten. - NOS

Voor Depay was het zijn 43ste goal in Oranje en daarmee kwam hij op de tweede plaats op de topscorerslijst aller tijden. Alleen Robin van Persie, goed voor 50 interlandgoals, maakte er meer. Het was zijn eerste goal in Oranje sinds juni en bewees misschien ook het gelijk van Van Gaal om hem na het herstel van zijn blessure langzaam te brengen. Verder viel er bar weinig te genieten van Oranje. De Verenigde Staten hadden een overwicht en Nederland was bewegingloos en afwachtend. Al snel kreeg de Amerikaanse sleutelspeler Christian Pulisic een grote kans, toen Daley Blind het buitenspel ophief. Andries Noppert redde knap met zijn linkerbeen. Het Amerikaanse team van bondscoach Gregg Berhalter had dan weliswaar de bal, maar was nauwelijks in staat Oranje pijn te doen. Enkele minuten voor rust gebeurde dat wel na zwak uitverdedigen van Marten de Roon. Timothy Weah profiteerde en stelde Noppert met een hard schot op de proef. Dumfries weer aangever, Blind afmaker Achterin liet de VS flink wat ruimte open, waar Nederland maar schamel van profiteerde. Tot de blessuretijd van de eerste helft. Weer zo'n vlijmscherpe tegenaanval. Op identieke wijze als bij de eerste goal zette Dumfries laag voor richting de penaltystip en nu was Blind de afmaker.

Daley Blind zet Oranje na een snelle combinatie over rechts en weer een assist van Denzel Dumfries op een 2-0 voorsprong in de achtste finales tegen de Verenigde Staten. - NOS

Linker wingback Blind, die daarvoor ook al een keer ruim over het doel had geschoten en verdedigend moeite had met zijn snelle oud-teamgenoot bij Ajax Sergiño Dest als tegenstander, vierde de goal in de armen van wisselspeler Wout Weghorst en de rest van de selectie. Tot besluit kreeg ook vader en assistent Danny Blind een knuffel. Waar Van Gaal begonnen was met dezelfde elf als in het voorgaande duel met Qatar besloot hij in de rust te wisselen. Davy Klaassen en Marten de Roon speelden een ongelukkige eerste helft en bleven achter in de kleedkamer. Steven Bergwijn kwam in de ploeg voor Klaassen en zo kreeg Depay zijn gewenste partner voorin. Cody Gakpo verhuisde naar de positie van aanvallende middenvelder. Teun Koopmeiners verving De Roon. Waarde van de wingbacks Het duel veranderde er niet wezenlijk door, al was Oranje minder passief. Een kwartier voor tijd brak pas een andere fase aan. Cody Gakpo haalde een inzet van Weston McKennie van de lijn. Een fout van Depay leidde een kans van invaller Haji Wright in, waarna Dumfries op de lijn een goal voorkwam. Met opnieuw een slordigheid, een mislukt hakje, leidde Depay de tegengoal in. Dest vond Pulisic en via de het been van Wright verdween de bal op wonderlijke wijze, via Dumfries en de paal ook, in het doel. Maar voordat Amerika echt kon denken aan een comeback was het echter Dumfries die scoorde.