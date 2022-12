'Rusland wordt nauwelijks in portemonnee geraakt door boycot en prijsplafond'

Maanden werd erover onderhandeld en gisteren was er dan eindelijk een akkoord in de Europese Unie: er komt een prijsplafond voor Russische olievaten die over zee worden verscheept. Het idee: Poetin hard raken in de portemonnee zodat hij de oorlog tegen Oekraïne moeilijk kan bekostigen. Goedbedoeld, zeggen deskundigen, maar zij schatten in dat de financiële schade voor Rusland in de praktijk beperkt is. "De markt zal niet zo veel veranderen", denkt energiedeskundige Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. "De miljoenen olievaten die Rusland dagelijks exporteert op de wereldmarkt blijven gewoon stromen." Ze legt uit dat het prijsplafond boven op een eerder aangekondigde EU-boycot van Russische olie komt. Vanaf komende maandag mogen er geen vrachtschepen met Russische olievaten de Europese havens binnenvaren. Andere landen zullen zich aan een maximumprijs van 60 dollar per vat moeten houden. Westerse bedrijven nodig Ook voor landen die niet meedoen met het prijsplafond moet de maatregel het moeilijker maken om Russische olie te kopen. Dat komt doordat de grootste scheepvaartbedrijven en vrachtverzekeraars in westerse landen zijn gevestigd. Die bedrijven moeten zich ook aan het prijsplafond houden. Dit zou Rusland flink moeten beperken in hun mogelijkheden olievaten überhaupt het land uit te krijgen. Ja, het wordt Rusland lastiger gemaakt, maar zeker niet onmogelijk, schetst Van Geuns. "De oliestromen zijn sinds het begin van de oorlog al veranderd. Olie wordt op zee vermengd zodat de herkomst moeilijk te herleiden is, vaten worden overgeheveld van de ene naar de andere tanker en schepen varen onder een andere vlag." Met dit soort trucs kunnen zowel de Europese boycot als het prijsplafond omzeild worden.

Voor de oorlog was de Europese Unie de grootste afnemer van Russische olie. Waar in 2021 de helft van de olievaten uit het land nog naar EU-lidstaten ging, lag de export in oktober van dit jaar op 31 procent. Toch betekent dit niet direct dat Rusland hoge bedragen aan olie-inkomsten misloopt. De olie die voorheen naar de haven van Rotterdam werd verscheept, gaat nu naar landen als Turkije, China, het Midden-Oosten en India.