Zweden komt tegemoet aan eisen Turkije en levert Turks-Koerdische man uit

Zweden heeft een Turks-Koerdische man aan Turkije uitgeleverd omdat hij een link zou hebben met terrorisme. Hiermee komt Zweden tegemoet aan een van de eisen van Turkije om het land toe te laten tot het NAVO-bondgenootschap.

De uitgeleverde man vroeg asiel aan in 2015, nadat hij in Turkije veroordeeld was tot een gevangenisstraf van bijna zeven jaar. Volgens Turkije zou hij banden hebben met de Koerdische militante beweging PKK. Na zijn uitlevering is de man gisteren gevangengezet in Istanbul, meldt de Turkse staatszender TRT.

Dwarsliggen

Turkije ligt dwars bij de toetreding van Zweden en Finland aan de NAVO. In mei dienden die landen een gezamenlijk verzoek in om lid te worden van het militaire bondgenootschap. De noordelijke landen stelden zich historisch militair neutraal op, maar willen zich na de Russische invasie in Oekraïne wel aansluiten.

Turkije was het niet eens met de toetreding, omdat Zweden en Finland volgens de Turkse president Erdogan "terroristische organisaties" huisvesten. Daarmee doelt hij op Koerdische organisaties als de PKK en YPG.

Erdogan wil dat de landen tientallen "terroristen" uitleveren aan Turkije. Dit zijn onder meer mensenrechtenactivisten en journalisten die asiel gekregen hebben in Zweden. Ook gaat het om aanhangers van de Gülen-beweging. Die beweging wordt verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016.

Concessies aan Turkije

Finland en Zweden ontkennen terreurorganisaties te huisvesten, maar hebben inmiddels wel concessies aan Turkije gedaan. Zo nam Zweden afstand van de Koerdische militie YGP. Die groepering werd jarenlang door Stockholm gesteund in hun strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. Ook hief het land het wapenembargo tegen Turkije op.

Afgelopen week zei Turkije dat Zweden en Finland vooruitgang hebben geboekt in het aanpakken van terrorisme, maar dat ze nog meer moeten doen om aan de Turkse eisen te voldoen.

Om toegelaten te worden tot de NAVO moeten alle dertig lidstaten hiermee instemmen. Turkije is het enige land dat nog niet officieel heeft ingestemd met het lidmaatschap.