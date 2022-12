Braziliaanse krant: geen genezing meer mogelijk voor voetballegende Pelé

De Braziliaanse voetballegende Pelé krijgt volgens de krant Folha geen chemotherapie meer, maar palliatieve zorg.

De krant uit São Paulo meldt zaterdag dat de 82-jarige Pelé te maken heeft met uitzaaiingen van kanker in zijn lichaam. Omdat chemotherapie niet meer helpt, zouden de artsen er nu vooral voor willen zorgen dat de voormalige topvoetballer zo min mogelijk pijn heeft.

Bij Pelé werd vorig jaar darmkanker geconstateerd. De Braziliaan, die met zijn land drie keer wereldkampioen werd, onderging in september 2021 een operatie waarbij een tumor werd verwijderd en lag daarna geruime tijd in het ziekenhuis. Pelé keerde sindsdien regelmatig terug in het ziekenhuis voor behandeling. Eerder deze week werd hij ook weer opgenomen, in São Paulo.

