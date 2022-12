Zwaar vuurwerk in trein bij Schagen, 'te idioot voor woorden'

In de sprinter van Amsterdam naar Den Helder is vannacht zwaar vuurwerk afgestoken ter hoogte van Schagen. Een 18-jarige man raakte gewond aan zijn hand en moest naar het ziekenhuis.

Of deze persoon het vuurwerk heeft afgestoken, is niet duidelijk. "We doen op dit moment nog onderzoek, ook naar de rol van de 18-jarige man uit de gemeente Schagen", aldus een politiewoordvoerder bij NH Nieuws.

Het vuurwerk werd afgestoken rond 02.15 uur, in een van de coupés van de trein. Twee reizigers klaagden dat de klap zo hard was dat ze even niets meer hoorden. Of zij aangifte doen, is onbekend.

NS overweegt wel aangifte te doen, zegt een woordvoerder. "Te idioot voor woorden" noemt hij de actie. "Waarom iemand dit is zijn hoofd haalt, is voor ons een groot raadsel", aldus de woordvoerder. Hoeveel passagiers tijdens de knal in de coupé zaten, is onbekend.

Vuurwerk in Roosendaal

In het centrum van Roosendaal heeft de politie vannacht een 20-jarige man opgepakt die vuurwerk naar mensen gooide. Hij wierp eerst brandend vuurwerk naar surveillerende agenten die naast hun auto stonden, meldt Omroep Brabant. Even later deed hij hetzelfde bij een groepje van ongeveer vijftien mensen.

Een omstander liep daarbij brandwonden op doordat het vuurwerk tegen zijn lichaam ontplofte, een ander klaagde over gehoorschade. Beiden doen aangifte.

Omstanders spraken de man aan op zijn gedrag, waarna er ruzie ontstond. Toen de man, afkomstig uit België, werd opgepakt, verzette hij zich hevig. Hij zit nog vast en wordt vandaag gehoord.