Bulgarije getergd door Nederlandse blokkade voor Schengen-toelating

De Bulgaarse president Rumen Radev heeft in een tweet gereageerd op Ruttes woorden: "Onlangs zijn drie Bulgaarse politieagenten gedood die de buitengrens beschermden. Vandaag maakte premier Mark Rutte de onaanvaardbare suggestie dat men voor 50 euro deze grens over mocht. In plaats van Europese solidariteit krijgt Bulgarije cynisme."

Een opmerking van premier Rutte gisteren dat migranten voor 50 euro illegaal de Bulgaarse grens over zouden kunnen steken, is slecht gevallen. "Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt", zei Rutte.

In Bulgarije is geërgerd gereageerd op de weigering van Nederland om het land toe te laten treden tot het Schengengebied. Nederland vindt dat Bulgarije de rechtsstaat verder moet verbeteren om corruptie aan te pakken en de georganiseerde misdaad de wind uit de zeilen te nemen.

In Nieuwsuur gisteren ging het ook over de Nederlandse weigering om Bulgarije toe te laten. Hierin zei Schengen-expert Jorrit Rijpma dat Bulgarije wel degelijk veel hervormingen heeft doorgevoerd bij grenscontroles en de rechtsstaat:

"Maar druk kun je ook gewoon weerstaan", zei Van der Burg. "Het is simpel: als je je aan de afspraken houdt en je voldoet aan de criteria, ben je welkom in Schengen."

"Bulgarije uit Schengen laten is niet in het belang van de Europese Unie en draagt niet bij aan gemeenschappelijke inspanningen om de veiligheidsuitdagingen en de ernstige economische crisis in Europa het hoofd te bieden", aldus Radev.

Correspondent Brussel Aïda Brands:

"Nederland is zeer waarschijnlijk niet het enige land dat tegen de toetreding van Brussel gaat stemmen. Oostenrijk is ook geen voorstander van toetreding en Zweden is er ook nog niet over uit.

In de Tweede Kamer in Nederland gaat het vooral over de criminaliteit in Bulgarije. Oostenrijk maakt zich vooral zorgen over de vluchtelingenstroom via de Balkan. De vrees is dat die door verdere uitbreiding van het gebied nog meer toe zal nemen.

We weten we pas echt wat de uitslag gaat zijn als de stemming aanstaande donderdag plaatsvindt. Ook de 24 andere EU-landen praten over de toetreding van de drie landen. Voor veel landen is er geen discussie, maar dat geldt zeker niet voor allemaal.

De toelating van de Bulgarije, Roemenië en Kroatië wordt als één 'pakket' behandeld, waardoor een 'nee' tegen Bulgarije ook gevolgen heeft voor de andere twee landen."