De Nederlandse jaren van Berhalter: 'Bijna knokken met Verbeek bij Cambuur-Heerenveen'

Vanmiddag zit hij als bondscoach op de bank als de Verenigde Staten het opnemen tegen Oranje in de tweede ronde van het wereldkampioenschap. Voor Gregg Berhalter een duel met een bijzonder tintje. Hij heeft als speler een verleden in het Nederlandse betaald voetbal. De bondscoach van Team USA speelde tussen 1994 en 2000 achtereenvolgens voor FC Zwolle, Sparta en SC Cambuur. Alfons Groenendijk, Gert Kruys en Robert Maaskant halen herinneringen op aan de voormalig verdediger.

FC Zwolle (1994-1995): 37 duels - 2 goals Berhalter was in de zomer van 1994 drie weken op proef bij Schalke 04, maar kwam uiteindelijk in Zwolle uit. Ben Hendriks is zijn trainer. Robert Maaskant: "Gregg was een enorme winnaar. Een fijne gozer om als ploeggenoot erbij te hebben. Hij werd op een opvallende manier mijn teamgenoot bij Zwolle. Hij kreeg aanvankelijk geen werkvergunning om in Nederland te mogen voetballen, maar Rinus Michels zorgde met een brief ervoor dat hij alsnog een vergunning kreeg. Michels had hem namelijk ooit aan het werk gezien en schoot hem zodoende te hulp. Een mooi verhaal." De voetballoopbaan van Maaskant liep al op z'n einde toen hij in Zwolle Berhalter als ploeggenoot kreeg. "Ik had sowieso met Gregg wel een klik, want ik had een paar jaar in de Verenigde Staten collegevoetbal gespeeld. We hadden dus af en toe mooie discussies over het Amerikaanse voetbal. Mijn opvattingen over voetbal verschilden soms behoorlijk met die van Gregg. Ik ben blij voor hem hoe hij het nu doet met de VS."

Coach of the national team of the US Gregg Berhalter in his Dutch years at FC Zwolle.#zwolle #Qatar2022 pic.twitter.com/tWZ0YL1hew — The Lights (@casakleinhuis) November 29, 2022

"Ik denk ook dat zijn periode in Nederland goed voor zijn ontwikkeling als coach is geweest. Waar je ook komt, je leert altijd weer iets of pikt iets op. Dat gold ongetwijfeld ook voor zijn periode hier in Nederland." Het zijn geen succesvolle seizoenen in Zwolle. FC Zwolle eindigt twee jaar achter elkaar als veertiende in de eerste divisie.

Sparta (1996-1998): 10 duels - 0 goals Mede door een blessure speelt Berhalter weinig wedstrijden voor de Rotterdamse club. Alfons Groenendijk: "Toevallig belde Gregg me laatst nog op. Hij vroeg me om informatie over een Amerikaanse speler die bij ons speelt en nu ook op het WK staat. Maar het was ook leuk om even bij te praten: over de gezinnen en onze vrouwen. We zijn toen bij Sparta toch wel bevriend geraakt." "Hij kwam bij Sparta binnen als een jonge gast. Hij speelde centraal achterin en was fel: een echte terriër. Hij had echt dat Amerikaanse qua mentaliteit: hij gaf altijd alles, in wedstrijden, maar ook op trainingen. Hij was ook heel leergierig, nam veel en snel dingen aan. Ik vond 'm een echte vechter."

1997-1998: Gregg Berhalter bij Sparta - ANP

"Sociaal gezien was het een hele leuke en sociale gozer, die heel goed in onze groep paste. We deden ook met hem veel dingen buiten de club om. Hij paste zich gemakkelijk aan. Hij was van het niet zeiken en gewoon hard werken. Op sociale media zie ik hem wel eens op beelden uit de kleedkamer bij Amerika. Dan zie ik nog precies dezelfde persoon die ik bij Sparta leerde kennen. Het is mooi dat ie helemaal zichzelf is gebleven." Berhalter trof in Groenendijk een ervaren ploeggenoot. "Bij ons namen de oudere jongens de jongeren een beetje onder hun hoede. Dat was bij ons normaal. Dus ik en ook Dennis de Nooijer en Nico Jalink zorgden een beetje voor hem. Hij kwam weleens bij mij thuis om samen te eten, samen met zijn partner, een Amerikaanse." Veldman en De Nooijer "Voetballend gezien was het niet makkelijk om bij het Sparta van toen een basisplaats te veroveren. We hadden net als dit seizoen een ploeg die in de subtop meedraaiden. Achterin stonden John Veldman en De Nooijer, daar kwam je gewoon niet zomaar tussen, dat stond als een huis. Gregg was gewoon een goede en nuttige selectiespeler, maar nog niet iemand die je 34 wedstrijden opstelde."

De bondscoach van de Verenigde Staten krijgt een vraag over zijn verleden in het Nederlandse voetbal, waarbij hij ooit tegen het Ajax van Louis van Gaal speelde. - NOS

Groenendijk: "Ik volg het Amerikaanse team met extra belangstelling, door Gregg en die speler die bij mij speelt. De mentaliteit die die ploeg uitstraalt past precies bij Gregg: fit, scherp en mentaal goed: die moet je geen procent onderschatten." Sparta eindigt twee seizoenen achter elkaar op de dertiende plaats in de eredivisie. Door een aantal sterke wedstrijden in zijn tweede seizoen bij Sparta verdient hij een transfer naar Leeuwarden.

SC Cambuur (1998-2000): 56 duels - 2 goals Gert Kruys: "Gregg is een van de leukste spelers waar ik als trainer ooit mee heb gewerkt. Hij had alles wat je als trainer met een speler wil bereiken. Hij kwam over van Sparta, waar hij op de bank was beland, maar bij Cambuur knokte hij zich in het elftal." "Zijn mentaliteit was ongelooflijk goed, echt Amerikaans: hard werken om je doelen te bereiken, daar had hij alles voor over. Dat onderscheidde Gregg wel van de andere jongens. Hij was ook een jongen die dikwijls na de groepstraining nog voor zichzelf bleef trainen."

Gregg speelde in die wedstrijd zo verschrikkelijk hard dat het in de rust bijna in een knokpartij met assistent Gertjan Verbeek ontaardde. Gert Kruys

"Gregg was een open jongen en probeerde altijd zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen. Hij was onverzettelijk, maar niet iemand die het van zijn techniek moest hebben. Daarom vind ik het knap dat hij nog in Duitsland in de Bundesliga heeft gespeeld. Een jongen die het maximale uit zijn loopbaan heeft gehaald." "De meest levendige herinnering aan Gregg is zijn optreden tijdens een editie van Heerenveen-Cambuur, de derby van Friesland. Heerenveen had een geweldige ploeg, dus wij moesten hen met hard werken zien af te stoppen. Gregg speelde in die wedstrijd zo verschrikkelijk hard dat het in de rust bijna in een knokpartij met assistent Gertjan Verbeek ontaardde. Ik probeerde er nog tussen te springen, maar ik ben niet zo groot, dus dat lukte mij niet. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1, wat destijds een geweldig resultaat voor ons was, met toen een geweldige Gregg Berhalter."

Gregg Berhalter in het shirt van Cambuur - Pro Shots

In het tweede jaar van Berhalter bij Cambuur degradeert het elftal naar de eerste divisie. De Amerikaan vertrekt uit Friesland. Crystal Palace is zijn nieuwe club. Daarna volgen nog Energie Cottbus, 1860 München en Los Angeles Galaxy. Kruys: "Hij heeft mij nog heel lang elk jaar een kerstkaart gestuurd met een foto van zijn gezin, maar het contact verwaterde op een gegeven moment. Ik ben hem altijd blijven volgen. Zoals ik hem nu langs de kant als coach zie, dan zie ik nog steeds die gedrevenheid en passie die hij 25 jaar geleden al had."