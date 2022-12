Zaandam wordt kleurrijker van muurschilderingen Monet

De beroemde Franse schilder Claude Monet was ooit gek op de Zaanstreek. Nu, meer dan 150 jaar later, blijkt dat de Zaanstreek ook nog steeds gek is op Monet,

Twee Poolse kunstenaars zijn bezig om alle 25 schilderijen die de Franse impressionist in het jaar 1871 in de Zaanstreek maakte opnieuw tot leven te brengen. Ze maken levensgrote schilderingen op blinde muren.

"Ik woon in Zaandam en ik hou van Monet", zegt Maciej Gadek, een van de twee kunstenaars bij NH Nieuws. "Pjotr en ik willen Zaandam mooier en kleurrijker maken."

Bijzonder opmerkelijk

"Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven", zei Claude Monet zelf, toen hij tijdens een uitje in 1871 in de Zaansteek terechtkwam. Hij zou er in een jaar tijd 25 schilderijen en 9 schetsen maken.

"Monet was gefascineerd door de weerspiegeling van de lucht in het water, onstuimige wolkenluchten, gekleurde huizen, draaiende molens, vele boten en wapperende zomerjurken", schrijft het Zaans Museum op zijn website.

Het idee van Gadek en medekunstenaar Pjotr Bazynski kwam spontaan, zegt Els Bakker van de stichting Monet. "Het is mooi. Ze zijn er zelf mee gekomen en wij kunnen dat als stichting alleen maar toejuichen."