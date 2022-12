Weer aardbeving op Java, alleen lichte schade gemeld

Het Indonesische eiland Java is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 6,4 en het epicentrum lag bij de plaats Garut, iets ten oosten van de stad Bandung. Hij werd ook gevoeld in de hoofdstad Jakarta.

Bij de aardbeving is voor zover bekend één persoon gewond geraakt. Verder is vooralsnog alleen lichte schade aan huizen gemeld. Ook raakte een school beschadigd. De autoriteiten zijn nog bezig met een inventarisatie in de regio.

Het seismologisch instituut van Indonesië BMKG zegt dat de aardbeving op een diepte van 118 kilometer was. Er is geen tsunami-alarm afgegeven. Wel waarschuwt het BMKG voor naschokken.

'Enorme paniek'

De schrik voor een aardbeving zit er in Indonesië nog goed in. Het is de tweede zware beving in korte tijd. Twee weken geleden werd Java ook opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen zeker 300 doden. Meer dan 2300 gebouwen raakten beschadigd waardoor veel mensen dakloos werden.

"Die aardbeving heeft bij mensen een enorme paniek veroorzaakt tijdens dit moessonseizoen", zei de bestuurder van de getroffen regio vandaag. Volgens hem staan ziekenhuizen en ambulances klaar om eventuele slachtoffers te behandelen.