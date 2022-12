ME wordt beter voorbereid op relschoppers, extra wapens een optie

"De politie wordt door een deel van de bevolking niet meer gezien als neutrale instantie, maar is zelf partij geworden bij rellen en demonstraties. Het is de vraag of de beschikbare middelen nog volstaan bij de uitoefening van onze taak", zegt Paauw.

De aanleiding om de uitrusting mogelijk uit te breiden is het massale, georganiseerde en gerichte geweld waar de politie steeds vaker mee wordt geconfronteerd, staat in een verklaring.

"Wij wilden onderzocht hebben of we aanvullende middelen nodig hebben om de veranderende omstandigheden veilig het hoofd te bieden. Eventuele uitbreiding van geweldsmiddelen moet natuurlijk zeer zorgvuldig worden gewogen", zegt Paauw.

De politie gaat de mobiele eenheid (ME) vernieuwen. Komend jaar worden de training en tactieken van de ME vernieuwd. Ook krijgen ME'ers mogelijk extra niet-dodelijke wapens, al is daarover nog geen duidelijkheid.

Volgens Paauw willen de meeste ME-commandanten extra niet-dodelijke middelen kunnen gebruiken. "Zij ervaren een gat tussen de huidige bewapening en uiteindelijk het vuurwapen. Ik kan me hun wens goed voorstellen", aldus de politiechef.

De onderzoekers raden desondanks af om het wapenarsenaal uit te breiden met rubberen kogels, beanbags of verfpatronen die de doelwitten met een kleur markeren.

Volgens hen moet eerder worden gekeken naar een verbetering van de informatiepositie, besluitvorming, aansturing, opleiding en training. Ook de capaciteit en het beter inzetten van de bestaande uitrusting, zoals traangas wordt genoemd.

Geweldsmiddelen bekeken

Paauw zegt dat de huidige ME-uitrusting aanpassing verdient. "Bijvoorbeeld door meer bescherming aan zij- en achterkant en betere gehoorbescherming in de helm."

Komend jaar start een nieuw programma om de paraatheid van de politie te verbeteren. Al ingezette ontwikkelingen worden versneld en nieuwe inzichten toegevoegd, meldt de politie.

"Als de verbeteringen zijn doorgevoerd, bekijken we ook heel nadrukkelijk of de huidige geweldsmiddelen voldoen. Want we begrijpen de gevoelens van de ME'ers heel goed."

Kleinere waterwerpers

De huidige zes waterkanonnen worden zo snel mogelijk vervangen. Tijdens een oefening afgelopen zomer bleek dat technische problemen voor onveilige situaties en met name klapbanden kunnen zorgen, schrijft de politie.

"We werken hard aan een oplossing zodat we op korte termijn kunnen blijven beschikken over een waterwerper", zegt Paauw. "Verder wordt onderzocht of kleinere, wendbaardere en meer waterwerpers bijdragen aan een veiliger en effectiever optreden op straat."

Duitse en Belgische waterkanonnen

Afgelopen donderdag zei een politiewoordvoerder dat de zes Nederlandse waterkanonnen vanwege technische mankementen buiten gebruik waren. Afgelopen tijd werd onder meer een waterkanon uit Duitsland achter de hand gehouden.