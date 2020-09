Horeca boos over maatregelen: 'Klap in het gezicht, dit is symboolpolitiek'

Uitgaanspubliek en kroegbazen in Utrecht zien ook weinig in de nieuwe maatregel.

Voor de hele sector is dit een klap in het gezicht, zegt Beljaarts. "Het probleem verplaatst zich. Ik voorzie ook grote handhavingsproblemen voor de politie en boa's op het moment dat iedereen naar buiten gaat. Het is naïef om te denken dat iedereen dan een boek gaat lezen", aldus de directeur van KHN.

Koninklijke Horeca Nederland noemt het voornemen om cafés in de Randstad om 01.00 uur 's nachts te sluiten "buitenproportioneel" en "pure symboolpolitiek". "Twee weken geleden zei premier Rutte nog dat het veilig is in de horeca", reageert directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in het NOS Radio 1 Journaal.

'We hebben ons best gedaan, maar dat wordt dan ook afgepakt' - NOS

Haagse bronnen melden dat het kabinet vanavond op de coronapersconferentie het stijgende aantal coronabesmettingen wil tegengaan door in zes regio's in het westen van het land het late cafébezoek te ontmoedigen. Om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit en mogen er geen bezoekers meer naar binnen. Een uur later moet de zaak leeg zijn.

Leidseplein

Arjan de Waard, eigenaar van café de Waard op het Leidseplein in Amsterdam, wordt hard geraakt door de maatregel. "We voelen ons in de steek gelaten. Ik mis hierdoor uren omzet. Dat betekent weer 5 tot 10 procent achteruit. Ik ga het wel redden, maar dit is weer een klap."

De Waard maakt zich ook zorgen om zijn stad. "Ze wilden minder toerisme in Amsterdam, nou dat is gelukt. Het centrum wordt onevenredig hard geraakt: je kunt er een kogel afschieten."

Hij hoopt dat de maatregel geen betrekking heeft op het terrasbeleid. "Dat is mij nog niet duidelijk: mag je na middernacht ook niemand meer op je terras toelaten?" De horecaondernemer begrijpt sowieso niets meer van het beleid. "Er is nul visie. Het is zwalkend en mensen zijn er helemaal klaar mee. Eerst lag de focus op het aantal opnames op de ic, later veranderde dat ineens naar het terugbrengen van het aantal besmettingen. Maar het aantal ic-opnames stijgt niet. Hoe leg je dit uit?"

Witte de Withstraat

Ook de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell noemt het "een absurde maatregel". "Als het zou helpen tegen corona, dan deed ik het meteen. Maar het tegendeel is waar: het stikt namelijk van de illegale feesten. Je jaagt mensen weg uit horeca waar maar weinig besmettingen zijn en je stuurt ze naar huis waar juist veel besmettingen plaatsvinden."

Hell: "Ik begrijp de obsessie van het kabinet met horeca niet. We doen het juist aantoonbaar goed. Gooi de kroegen en clubs open, maar doe het corona-proof. We hebben daar als sector goede plannen voor gemaakt."

De Rotterdammer voorspelt dat er na 22.00 uur 's avonds in vijf van zijn zaken, waaronder een gelegenheid op de Rotterdamse uitgaansplek Witte de Withstraat, geen klanten meer zullen komen als de maatregel wordt ingevoerd: "We draaien tussen 22.00 en 02.00 uur een substantieel deel van onze omzet. Zo blijft er niet veel over."

Voor de bühne

Volgens Dirk Beljaarts van KHN staan ondernemers als Arjan de Waard en Herman Hell niet alleen en kan de maatregel op geen enkel begrip rekenen van de horecasector. "We willen met alle maatregelen meedenken, maar niet als het een maatregel is voor de bühne."

De directeur verwacht weerstand van horecaondernemers. "We begrijpen dat het beetje draagvlak dat er was, nu wel aan het kantelen is. Dat slaat om naar woede, omdat elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt."

Veilige plek

KHN houdt vol dat de kans statistisch klein is om in de horeca besmet te raken. "Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er vorige week 113 besmettingen waren in de horeca. Zet dat af tegen de 15 miljoen horecabezoeken per week, dan is het gewoon een veilige plek." Normaal gesproken, dat wil zeggen zonder corona, telt de sector zo'n 20 tot 25 miljoen horecabezoeken per week. Dat zijn alle horecabewegingen bij elkaar opgeteld: van iemand die een koffie haalt om mee te nemen, tot een frietje of een uitgebreid diner.

De sector heeft het gevoel dat ze wordt gebruikt door het kabinet om daadkrachtig over te komen. Beljaarts: "We zijn nu eenmaal een vergunde sector en daarom is het makkelijker om bij ons in te grijpen."