'Oranje-analist' Ultee: 'Ook al is het weer saai, we moeten de Amerikanen laten uitrazen'

Sjors Ultee, de kersverse trainer van SC Cambuur, is tijdens het WK voetbalanalyticus voor de NOS. Hij neemt op wedstrijddagen van het Nederlands elftal de tegenstander onder de loep op NOS.nl en in de NOS-app, zodat we goed voorbereid kunnen kijken. Het Nederlands elftal treft om 16.00 uur het team van de Verenigde Staten, dat dankzij een zwaarbevochten 1-0 zege op Iran tweede werd in groep B, achter Engeland. Wat kunnen we van de VS verwachten? En wat kan Oranje het beste doen? Sjors Ultee heeft wel idee.

Team USA is de groepsfase doorgekomen met slechts twee goals. Wat is jou opgevallen? "Het is een heel ander team dan de tegenstanders die we tot nu toe hebben gehad. Een heel fris team met heel veel energie. Veel mensen die in beweging zijn, goed in het combinatiespel, heel dynamisch. Een attractief team dat aan alle kanten wil aanvallen."

Sjors Ultee - ANP

"Alleen scoren gaat niet van harte. Dat komt omdat ze geen echte spits hebben. Maar tot aan de zestien is het een leuke ploeg, met die Amerikaanse spirit erin, dus keihard werken. Een ploeg die het ook als topprestatie zag om de achtste finales te halen." "Het is een groot contrast met hoe Nederland het WK tot nut toe beleeft. Hier zijn we in een soort rouwstemming naar de volgende ronde gegaan. Daar was het één groot feest en zag je zelfs de president in zijn toespraak enthousiast doen over de overwinning op Iran."

"USA! USA!" President Biden jumped back on staged in Bay City, Michigan to announce Team USA's win against Iran at the World Cup.



A brief USA chant erupted in the room. https://t.co/lMc8aam0J3 pic.twitter.com/ibRK8Ltlh1 — CBS News (@CBSNews) November 29, 2022

"Die energie en dat goede gevoel stralen ze aan alle kanten uit. Dat maakt dat Oranje een ploeg treft die veel zelfvertrouwen heeft. Het is wel zo dat ze hebben gezegd Nederland te willen frustreren. Nu deden Ecuador en Senegal dat ook, door de ruimtes heel klein te houden en in te zakken, maar de VS zal dat eerder op een energieke manier willen doen."

Wat zijn de sterke punten van de Verenigde Staten? "De Amerikanen zijn defensief heel stabiel en betrouwbaar. Ze hebben dit WK pas één goal tegen gehad en dat was een penalty. En dat terwijl ze zich niet ingraven. Ze hebben steeds veel mensen rond de bal en zetten veel druk op de bal. Een hele agressieve manier van verdedigen." Bekijk de samenvattingen van de groepsduels van de VS:

"Verder is het een hecht team. Dat zie je ook terug in de basisopstelling, waarin alleen de rechtercentrumverdediger en de spits een keer zijn vervangen. En het is een jonge ploeg, maar wel met jongens die wekelijks op topniveau spelen. Ze komen van AC Milan, Celtic, Fulham, Juventus, Leeds, Valencia, Lille, Norwich, Chelsea, Arsenal. Het is een belangrijk aspect op een WK dat je spelers hebt met ervaring in grote wedstrijden."

De zwakke punten dan, waar liggen eventuele kansen voor Oranje? "Zoals ik al zei: ze scoren niet makkelijk omdat ze geen echte spits hebben. En ze zijn heel afhankelijk van hun sterspeler, Christian Pulisic." "Verder hebben ze dus een jonge, gretige ploeg, maar zie je tot nu toe op dit WK dat het naar het einde van een wedstrijd toe allemaal een stuk minder wordt. Dan komen ze in de vermoeidheid. En het stapelt natuurlijk op tijdens een toernooi, het is al de vierde wedstrijd. Dus is het de vraag hoe lang ze het gaan volhouden met al die energie, en wanneer ze gaan breken."

Op wie moeten we straks letten, dat zal wel Pulisic zijn? "Dat klopt. Het doelpunt dat Pulisic maakte tegen Iran, hoe hij de zestienmeter komt ingesprint om het af te maken, en waarbij hij ook geblesseerd raakte... Het tempo en de loopactie, dat is een typerende goal voor Amerika en voor Pulisic."

Christian Pulisic rondt een voorzet van Sergiño Dest af en zet de Verenigde Staten op voorsprong in het beslissende groepsduel met Iran. - NOS

"Los van die goal, en zijn assist op Timothy Weah in de wedstrijd tegen Wales, is hij bijna overal bij betrokken. Hij heeft diepgang en komt veel aan en in de bal."