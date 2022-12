Dagboek Doha: zelfs op de bombastische boulevard maakt Amerikaanse tv-studio indruk

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

"Wow!", klinkt het uit duizenden kelen. Boven het water hangt een enorme wereldbeker, die vanuit elke plek in Doha goed te zien is. Het zijn honderden voorgeprogrammeerde drones, die met lichten de felbegeerde cup vormen.

De Corniche, dat is de boulevard langs het water, vrijdagavond. Het krioelt er letterlijk van de mensen. Niets is te gek. Terwijl je onder de verlichte versieringen over straat loopt, kom je ogen tekort.

Kilometers lang aan prikkels

Op links een enorme aftelklok geprojecteerd op een gebouw in de verte. Elk uur start daar een videoshow. Op rechts, voor de verlichte bootjes met stuk voor stuk keiharde muziek, gaan fans op de foto met de letters 'I love Doha'.

Op de achtergrond de skyline vol verlichte gebouwen. Op een van de wolkenkrabbers staat de eerstvolgende wedstrijd afgebeeld. Je kunt het maar beter weten. Het is hier kilometers lang prikkel voor prikkel.