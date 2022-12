Bergwijn kwam, zag, overwon en verdween uit Oranje (maar Memphis heeft hem graag terug)

Steven Bergwijn was sinds de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach de revelatie bij Oranje. De ideale kompaan van Memphis Depay voorin. Samen vormden ze het beoogde spitsenkoppel voor het WK. Het kwam er nog niet van in Qatar, op een kwartier tegen Senegal na. "Stevie Bergwijn, dat is een godsgeschenk!", zei Van Gaal eerder dit jaar. "Die speelt niet bij Tottenham en die levert in het Nederlands elftal. Ja, die roep ik dan wél op, zo simpel is het." In november vorig jaar knalde Bergwijn Oranje op voorsprong in het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen, in maart was hij tegen Denemarken twee keer trefzeker en ook tegen Duitsland, België en Polen scoorde hij. De ene goal was nog mooier dan dan de andere.

Een overzicht van de doelpunten van Steven Bergwijn in Oranje onder bondscoach Louis van Gaal. - NOS

Bergwijn zette zijn Oranjevorm na zijn transfer naar Ajax aanvankelijk voort, met een prachtige openingsgoal in de strijd om de Johan Cruijff Schaal als startschot. Alsof hij het niveau in Nederland was ontgroeid, zo makkelijk en machtig speelde hij, op zijn favoriete positie als linksbuiten. Bergwijn vlamt, Bergwijn worstelt Net als de prestaties van Ajax werden ook de prestaties van Bergwijn gaandeweg minder. Bovendien kwam hij bij Ajax op de bij hem minder geliefde rechtervleugel te spelen. En ook in Oranje was Bergwijn dit WK tot nu toe niet de Bergwijn die vlamde, maar een Bergwijn die worstelde. In zijn 124 minuten tegen Senegal en Ecuador kwam hij tot geen goal, geen assist en geen enkel schot op doel. Al was dat een beetje pech. Als Cody Gakpo tegen Senegal een goede voorzet had gegeven en Frenkie de Jong die kans had genut, dan was Bergwijn betrokken geweest bij twee goals.

Wat verder opviel, was dat Bergwijn op het WK volledig geïsoleerd leek ten opzichte van zijn aanvalspartners. Hij gaf of kreeg geen enkele pass op of van Cody Gakpo en Memphis Depay, terwijl hij in 62 speelminuten slechts één keer een bal aan Vincent Janssen gaf en er geen terugkreeg. Van een vormcrisis wilde Bergwijn na het duel met Senegal niets weten. "Ik weet niet, zit lekker in mijn vel", zei de 25-jarige aanvaller. "Gaat wel lekker eigenlijk." Volgens Bergwijn is het magische er nog niet af bij hem. "Nee", antwoordde hij kortaf. Kort van stof Zo was Bergwijn op die betreffende persconferentie met Davy Klaassen veelal kort van stof. "Ik sluit me bij Davy aan", "Zelfde als Davy", "The same", waren enkele van zijn antwoorden. Hij wekte daarmee ergernis bij sommige journalisten.

Het is zeker niet de eerste keer dat Bergwijn zich er op persconferentie wat makkelijk vanaf maakt. "En jij Steven, wat vond jij ervan", vroeg een Duitse journalist na de interland in maart. Bergwijn schrok wakker. "The same", zei de aanvaller met een glimlach. "Wat Daley zegt." Minachting van het journaille of zijn persconferenties gewoon niet zijn ding? Vermoedelijk het laatste. Persconferenties kan je beter aan types als Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Marten de Roon en Daley Blind overlaten, zoals de KNVB daarna ook deed. Zo nukkig als Bergwijn soms overkomt bij persmomenten, zo is hij op andere momenten niet. Een andere Bergwijn zien? Check onderstaande video met Touzani, met Bergwijn als 'regisseur'. Helemaal open, één en al glimlach.

Geblinddoekt hooghouden, een ja-en-nee spelletje en nog veel meer in een nieuwe aflevering van Touzani. Samen met Ajacied Steven Bergwijn wordt er vooruitgeblikt op het WK in Qatar. - NOS

"Ik geef hem vertrouwen", verklaarde Van Gaal de prestaties van Bergwijn eerder dit jaar. Dat vertrouwen was niet meer voldoende voor een basisplek in het derde WK-duel met Qatar. Net nu Depay klaar was om te starten. Advies Depay: 'Speel het liefst met Bergwijn' Al had die reservebeurt niet alleen met een gebrek aan vorm bij Bergwijn te maken, maar ook met de topvorm van Cody Gakpo, die niet te negeren valt. En als Memphis Depay dan weer fit is, is het een keuze tussen Davy Klaassen op tien en Gakpo op links of Steven Bergwijn voorin en Gakpo op tien. In een interview met De Telegraaf gaf Depay daarin deze week een onverwacht advies. "Ik heb een prima klik met hem (Gakpo, red.)", zei Depay."Maar ik denk dat ik toch het liefst met Steven Bergwijn speel. Die is nog balvaster en dan kan Cody eroverheen komen."

Steven Bergwijn en Louis van Gaal - AFP