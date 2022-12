Zorgen om desinformatiewet Turkije: 'Wat kunnen we nog zeggen?'

Toen Sedef Kabas in januari werd opgepakt en naar de zwaarbewapende vrouwengevangenis in het Istanbulse district Bakirkoy werd afgevoerd, was ze niet eens verbaasd. De bekende tv-presentator en politiek commentator had eerder justitie op haar dak gehad vanwege haar kritische commentaren. Onder toeziend oog van draaiende camera's werd ze geboeid door twee vrouwelijke agenten de gevangenis ingeduwd. De rechter was van mening dat ze een vluchtrisico was, en dat ze haar proces in de cel moest afwachten.

Haar veronderstelde misdrijf? In een live tv-programma had ze een spreekwoord gebruikt dat werd opgevat als een belediging aan het adres van de Turkse president. "Als een os het paleis binnengaat, wordt hij geen koning, maar wordt het paleis een stal", had ze gezegd. "En daarvoor hebben ze me 49 dagen in een cel gestopt", zegt Kabas in een interview met NOS.

Een rechter veroordeelde Kabas tot 28 maanden cel. In afwachting van haar hoger beroep liet de rechter haar in maart voorlopig vrij. Haar arrestatie was een waarschuwing aan alle journalisten, activisten en andere critici van de regering, zegt Kabas. "Ze hebben me opgepakt om me het zwijgen op te leggen, maar ook om te laten zien aan het publiek: dit is wat er gebeurt als je doet wat zij doet."

"Ik doe dit omdat ik in vrijheid geloof", zegt Kabas: