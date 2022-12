Elf stropers ter dood veroordeeld voor moord op milieuactivist in Tanzania

Een gerechtshof in Tanzania heeft elf mensen ter dood veroordeeld voor de moord op een bekende activist die stroperij bestreed. Het slachtoffer, Wayne Lotter, werd vijf jaar geleden doodgeschoten in de Tanzaniaanse stad Dar es Salaam.

De 51-jarige Zuid-Afrikaan was de directeur en medeoprichter van PAMS, een stichting voor natuurbehoud. Hij richtte zich met name op het tegengaan van de handel in wilde dieren.

Hij werd in augustus 2017 vermoord nadat zijn taxi in een buitenwijk van Dar es Salaam was klemgereden. De elf mensen die nu zijn veroordeeld, negen uit Tanzania en twee uit Burundi, hebben hun betrokkenheid toegegeven. Ze zeiden dat ze Lotter zagen als een bedreiging voor hun ivoorhandel.

Levenslang in de cel

Verwacht wordt dat de opgelegde doodstraffen niet worden voltrokken: Tanzania heeft dat al tientallen jaren niet meer gedaan. Wel zullen de elf veroordeelden levenslang in de gevangenis zitten.

De stichting PAMS is opgelucht dat de rechtszaak voorbij is. In een verklaring schrijft de stichting dat de Tanzaniaanse autoriteiten met het onderzoek naar de zaak hebben bewezen dat ze hechten aan het bestrijden van stroperij en milieucriminaliteit.