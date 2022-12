Nederlandse projecten grijpen naast 'milieu-Nobelprijzen' van prins William

Bij de uitreiking van de Earthshot-prijzen in de Amerikaanse stad Boston is de keuze niet gevallen op de twee genomineerde Nederlandse projecten. De prijzen, een initiatief van de Britse kroonprins William, worden gezien als een soort Nobelprijzen op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Prins William was zelf in Boston op het uitreikingsgala. Er werden prijzen toegekend in vijf categorieën, elk beloond met 1 miljoen pond (1,17 miljoen euro). Artiesten als Annie Lennox, Ellie Goulding en Billie Eilish traden op.

Plastic uit rivieren

In de categorie voor het verbeteren van de oceanen was het Nederlandse project The Bubble Barrier genomineerd, een gordijn van luchtbellen dat plastic uit rivieren haalt. De prijs ging naar een Australisch initiatief om inheemse vrouwen meer te betrekken bij het behouden van het Great Barrier Reef.

De gemeente Amsterdam had een nominatie gekregen in de categorie 'een afvalvrije wereld', vanwege de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. De gemeente legde het af tegen een Brits bedrijf dat verpakkingen maakt van zeewier.

John F. Kennedy

De Earthshot-prijzen zijn bedoeld om duurzame projecten een steuntje in de rug te geven en werden vorig jaar voor het eerst uitgereikt. De naam is afgeleid van president Kennedy's moonshot, het initiatief om met een grote investering van tijd, kennis en geld de reis naar de maan mogelijk te maken.

Bij de uitreikingsceremonie in Boston bracht prins William een eerbetoon aan Kennedy. In een speech zei hij dat de president met zijn maanproject een urgentie aan de dag legde die ook nu nodig is om het milieu te beschermen.