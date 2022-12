Onderzoek: paus Johannes Paulus II verdoezelde misbruik door priesters

De Nederlandse journalist Ekke Overbeek, die onder meer voor Trouw en Nieuwsuur werkt, woont in Polen en dook twee jaar lang de Poolse archieven in. "Ik heb concrete gevallen gevonden van concrete priesters in het aartsbisdom Krakau, waar de latere paus aartsbisschop was, die kinderen misbruikten. De toekomstige paus wist ervan en heeft desalniettemin die mannen overgeplaatst. Dat leidde tot nieuwe slachtoffers."

De in 2005 overleden paus Johannes Paulus II wist als bisschop in Krakau al heel vroeg dat priesters in zijn bisdom minderjarigen misbruikten. Zelfs toen pedoseksuele priesters tot een celstraf waren veroordeeld, liet hij hen in een ander bisdom opnieuw verder werken. Dat blijkt uit Poolse documenten die een Nederlandse onderzoeksjournalist heeft opgespoord. Vaticaanspecialisten noemen de ontdekking "explosief".

De Poolse paus Johannes Paulus II werd geboren als Karol Józef Wojtyła. Hij was een van de meest populaire en invloedrijke pausen uit de geschiedenis. Hij bestreed het communisme in zijn thuisland. Maar als conservatieve paus verzette hij zich ook fel tegen echtscheiding, homohuwelijk, geboortebeperking, abortus en buitenechtelijke seks.

In 2014 werd hij opvallend snel heilig verklaard door de huidige paus Franciscus. Vooraanstaande katholieken waarschuwden toen al: er waren aanwijzingen dat Wojtyla wegkeek bij aanklachten van seksueel misbruik.

Keiharde bewijzen

Er zit een slot op alle kerkelijke archieven van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar in Polen zijn de documenten van de geheime dienst wél openbaar. Die hield tijdens de communistische periode, veertig jaar lang, de katholieke kerk minutieus in de gaten. Overbeek zocht via omwegen naar informatie over Wojtyła, de latere paus.

"De documenten die rechtstreeks zijn verzameld over Wojtyla zijn vrijwel allemaal vernietigd. Maar hij wordt heel vaak genoemd in andere documenten die wel bewaard zijn gebleven. En als je die allemaal naast elkaar legt, dan zijn het puzzelstukjes die het plaatje vormen hoe hij met dat kindermisbruik door priesters is omgegaan."

Overbeek noemt de bewijzen "keihard". Hij bekeek tientallen documenten die de situatie rond vier pedofiele priesters documenteert. Een van die zedendelinquenten is priester Eugeniusz Surgent. Overbeek: "Bijvoorbeeld een rapport dat is geschreven op basis van een celgenoot van deze priester, die toen al was gearresteerd wegens misbruik. De celgenoot beschrijft dat de priester in een brief aan bisschop Wojtyla om vergiffenis vroeg, nadat hij beloofde dat het nooit meer zou gebeuren. Maar toen had hij het toch weer gedaan."

Ook is er een verhoor van de priester die ervan werd verdacht dat hij jongens had misbruikt. "Hij beschrijft dat hij bij kardinaal Wojtyla is geweest en met hem daarover heeft gepraat", zegt Overbeek, die over zijn onderzoek en de bewijzen een boek heeft geschreven, Maxima Culpa, dat begin volgend jaar verschijnt in het Pools.