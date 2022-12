Man opgepakt voor moord op rapper Takeoff

De politie in de Amerikaanse stad Houston heeft iemand opgepakt voor de schietpartij die het leven kostte van rapper Takeoff, begin vorige maand. De arrestant is een man van 33. Hij is aangeklaagd voor moord.

De 28-jarige Takeoff werd in de vroege ochtend van 1 november doodgeschoten na een feest op een bowlingbaan. Bij een dobbelspelletje ontstond ruzie tussen enkele bezoekers. Bij het naar buiten gaan opende iemand het vuur. Takeoff kwam om het leven en twee anderen raakten lichtgewond.

Volgens de politie was de rapper een onschuldig slachtoffer. Hij zou niet betrokken zijn geweest bij het dobbelspel en evenmin bij de ruzie die daarop volgde.

Het onderzoek naar de zaak verloopt traag, zei de politiechef in Houston op een persconferentie waar de arrestatie van de verdachte werd bekendgemaakt. Dat komt doordat geen van de ongeveer dertig aanwezigen op het feest een verklaring wil afleggen. De vermoedelijke dader is nu opgepakt op basis van onder meer bewakingsbeelden.

Migos

Takeoff, wiens echte naam Kirshnik Khari Ball was, werd bekend met de groep Migos. Die vormde hij met zijn oom Quavo en zijn neef Offset. De groep, die al enige tijd uit elkaar was, scoorde in het verleden hits als Versace, Bad and Boujee en Slide.