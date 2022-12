Na jarenlange geheimhouding onthult VS nieuwste geavanceerde bommenwerper

Jarenlang werd er in het diepste geheim aan gewerkt, maar vandaag presenteert de Amerikaanse luchtmacht hun geavanceerde bommenwerper van de toekomst: de B-21 Raider. Het is voor het eerst sinds 1988 dat de VS met een nieuw type bommenwerper komt.

Met de nieuwe bommenwerper kunnen de Amerikanen ongezien diep in vijandelijk gebied binnendringen. De B-21 is voorzien van 'stealth-technologie', waardoor het toestel moeilijk te ontdekken is door de vijandelijke radar. Daarnaast heeft het de mogelijkheid om nucleaire wapens te vervoeren en kan het volgens de makers overal ter wereld precisieaanvallen uitvoeren.

De fabrikant van het toestel, Northrop Grumman, zegt dat "dit alles compleet zal veranderen" en noemt de B-21 "de toekomst van afschrikking".

Spanningen met China en Rusland

De presentatie van de bommenwerper komt op een moment van verhoogde spanningen tussen de VS en Rusland, en ook de relatie met China is gespannen. Beide landen volgen de ontwikkelingen dan ook met argusogen.

Niet alleen hebben de Russische invasie in Oekraïne en de Chinese dreiging in de richting van Taiwan de veiligheidssituatie op scherp gezet, ook kwam het Pentagon deze week met een rapport over China, waarin stond dat het land zijn aantal kernkoppen heeft verdubbeld in een fractie van de tijd die de VS verwachtte.