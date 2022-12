EU en G7-landen definitief akkoord over prijsplafond Russische olie

Vanaf maandag geldt in een groot deel van de wereld een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. De lidstaten van de Europese Unie sloten de afgelopen avond een akkoord over het prijsplafond en de G7 maakte vervolgens bekend zich daarbij aan te sluiten.

Afgesproken is dat Russische olie vanaf maandag voor hooguit 60 dollar per vat mag worden gekocht. Het prijsplafond geldt overigens in de praktijk alleen voor niet EU-landen, want in de EU wordt een nog strengere maatregel van kracht, namelijk een volledige boycot van Russische olie.

Over de hoogte van het prijsplafond is maanden onderhandeld. Vooral Polen lag de afgelopen tijd dwars omdat dat land een lagere maximumprijs wilde, maar de Poolse regering stemde de afgelopen avond toch in.

Onder de marktprijs

Het prijsplafond van 60 euro ligt onder de huidige marktprijs, die ongeveer 70 euro per vat is. Door een maximumprijs in te stellen moeten de Russische staatsinkomsten worden afgeknepen, wat het moeilijker zou maken voor Rusland om de oorlog in Oekraïne te bekostigen.