EU bereikt definitief akkoord over prijsplafond Russische olie

Na het ingaan van de maatregel mag Russische olie voor maximaal 60 dollar per vat worden gekocht. De marktprijs ligt momenteel op 70 dollar per vat. Door een maximumprijs in te stellen moeten de Russische staatsinkomsten worden afgeknepen, wat het moeilijker zou maken voor Rusland om de oorlog in Oekraïne te bekostigen.

Het prijsplafond geldt niet voor de EU, want daar is vanaf komende maandag een volledige boycot van verscheepte Russische olie van kracht.

Na maanden van overleg zijn de EU-lidstaten het eens geworden over een prijsplafond voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. Het wachten was nog op Polen, maar doordat de Poolse EU-ambassadeur vandaag zijn akkoord heeft gegeven, kan het plan dit weekend officieel worden goedgekeurd.

Het idee voor een maximumprijs is afkomstig van de G7, waarin Duitsland, Frankrijk, Italië de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk zitten, met de EU als niet-officieel lid. Vanwege het prijsplafond wordt het moeilijk voor Rusland om dure olie te verkopen aan andere landen, is de achterliggende gedachte. De grootste scheepvaartbedrijven en verzekeraars van vrachtschepen zijn gevestigd in G7-landen. Als landen de olie tegen een hogere prijs inkopen, is het lastig voor hen om de lading verscheept en verzekerd te krijgen.

Op aandringen van Polen is aan het plan toegevoegd dat de maximumprijs altijd 5 procent lager moet liggen dan de marktprijs. Zo wordt voorkomen dat Rusland alsnog veel geld kan verdienen als de marktprijs lager ligt dan 60 dollar. Nu olie weer een stuk goedkoper is geworden dan eerder dit jaar, is dat geen onrealistisch scenario.

De Europese Commissie had de 27 EU-landen aanvankelijk een prijsplafond van tussen de 65 tot 70 dollar per vat voorgesteld. Polen vond dat te hoog. Ook 62 dollar was voor de Polen nog te veel. Warschau is erop gebrand meer druk te zetten op de oliewinsten die Moskou gebruikt voor zijn oorlog in Oekraïne, maar de Poolse regering is nu akkoord met het bedrag van 60 dollar per vat.

Olieboycot

Het prijsplafond is een aanvulling op het EU-verbod op de import van Russische olie via schepen dat komende maandag ingaat. Omdat de olie alsnog via Turkije en India Europa zou kunnen bereiken, vond de EU alleen een boycot niet afdoende.

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt op Twitter dat de olie-inkomsten van Rusland significant zullen afnemen door het prijsplafond. Verder zegt ze dat het zal helpen de "wereldwijde energiemarkt te stabiliseren" omdat Russische olie nog wel verkocht kan worden aan andere landen, zolang de maximumprijs niet wordt overschreden.