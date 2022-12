Schema achtste finales WK: Nederland-VS, Marokko-Spanje en Frankrijk-Polen

België, Duitsland en Uruguay zijn gesneuveld in de groepsfase. De knock-outfase op het WK voetbal gaat beginnen en nog zestien landen maken in Qatar aanspraak op de wereldtitel. Er zijn een aantal mooie affiches: Nederland-VS, Marokko-Spanje en Frankrijk-Polen.

Het schema lijkt behoorlijk in evenwicht. Nederland, Argentinië, Kroatië en Brazilië zijn de traditionele 'toplanden' aan de ene kant, terwijl Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal aan de andere kant op papier de 'grote landen' zijn.

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding is er ook voor Japan, Zuid-Korea en Australië. Het is namelijk voor het eerst dat drie landen van de Aziatische voetbalbond (AFC) de laatste zestien op het WK voetbal hebben gehaald.

Met dit schema is zijn er in de kwartfinales een flink wat traditionele voetbalkrakers mogelijk: Nederland-Argentinië, Engeland-Frankrijk en Spanje-Portugal. Maar zover is het nog lang niet, aangezien dit WK voetbal bol van de verrassingen staat.