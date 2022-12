Weinig schoten en doelpunten in groepsfase: 'Verdediging kun je in korte tijd neerzetten'

Voetbalfans genoten de afgelopen dagen van de spectaculaire apotheosen tijdens de WK-groepsfase. Een duik in de cijfers laten een ander beeld zien: weinig schoten, met enige regelmaat de brilstand op het bord en een schamele hoeveelheid doelpunten. De laatste groepsduels zijn gespeeld en dus is het tijd om de tussenbalans op te maken aan de hand van statistieken. Het meest opvallende feit: vanaf de metingen in 1966 is er - gemiddeld genomen - op een WK nog nooit zo weinig op doel geschoten.

Waar heeft dat mee te maken? Tactiek? Fitheid? NOS-analist Hedwiges Maduro legt uit: "Wij Nederlanders houden van aanvallend voetbal, maar defensief is er veel veranderd de afgelopen jaren." "Alle teams staan defensief beter. Tussen het middenveld en de verdediging is nauwelijks ruimte meer. Topspelers als Kevin de Bruyne of Eden Hazard excelleren dan veel minder." De afgelopen WK's was er al dalende trend te zien, maar nu is er een nieuw record bereikt: gemiddeld 22 schoten per wedstrijd, waarvan 7 op doel. Dit valt te verklaren, maar daarover later meer. Recordaantal 0-0's in zicht Al zes keer eindigde een duel in een doelpuntloos gelijkspel. Met de knock-outfase nog in het vooruitzicht is een record realistisch. In 1982, 2006, 2010, 2014 werd de brilstand zeven keer genoteerd. Het doelpuntgemiddelde per wedstrijd is ook weinig majestueus: 2,48 goal per wedstrijd. Vergeleken met het aantal schoten valt deze statistiek iets minder op, kijkende naar het verleden. Bij drie eerdere WK's werd er per wedstrijd minder gescoord.

De deelnemende landen groeien ook steeds meer naar elkaar toe, ziet Maduro. "Tactisch en conditioneel zijn de mindere teams veel beter dan vroeger. Toen zag je nog weleens dat grote landen er overheen walsten als de tank leeg was." Dat landen minder voorbereidingstijd hadden in aanloop naar dit WK, werkt ook mee aan de tegenvallende aanvallende cijfers. "Een verdediging kun je meestal in korte tijd stabiel neerzetten. Maar je hebt veel meer tijd nodig om aanvallende rituelen in te bouwen", stelt de oud-speler van Ajax en FC Groningen.

Maduro, 18-voudig international en trainer in wording, heeft ook een uitleg voor het mindere schotenaantal. "Je ziet steeds vaker dat trainers afraden om van afstand te schieten. Uit onderzoek is gebleken dat de kans om te scoren klein is." "Ik weet dat Arne Slot (trainer van Feyenoord, red) liever heeft dat een bal dan breed gelegd wordt, om vervolgens verder te bouwen aan de aanval", legt Maduro uit.

Vreugde bij de Japanners na kwalificatie voor de tweede ronde - Getty

De laatste dagen van de groepsfase waren enerverend, geeft ook Maduro toe. "Ja, toen moesten ploegen wel... Dan wordt het spannend." Daarvoor was het soms saai, volgens hem. Maar knockout-fase staat nu voor de deur. "De kwalitatief grote wedstrijden komen nu, daar heb ik heel veel zin in", aldus Maduro.