'Ongediplomeerde man ving in zijn eentje de peutergroep op'

Begeleiders in de kinderopvang mogen niet alleen met kinderen zijn, volgens het zogeheten vierogenprincipe. Dat werd ingevoerd na de zaak van Robert M., die tientallen kinderen had misbruikt in Amsterdam.

"Mijn zoontje van 2 werd vorige week opgevangen door een meneer, die zei dat hij die dag de peutergroep zou begeleiden", zegt Michiel. "Ik ging naar mijn werk maar had er geen prettig gevoel bij. Ik vond het vreemd dat er ineens een onbekend iemand op de groep stond. Ik belde mijn vrouw en bedacht toen: volgens mij is het gewoon de klusjesman."

Een ongediplomeerde medewerker die klusjes voor de opvang doet, ving daar vorige week in zijn eentje de peutergroep op. Dat vertelt Michiel, die niet met zijn achternaam in de media wil. Hij en zijn vrouw hebben twee jonge kinderen. De opvangorganisatie in Nieuwleusen erkent het voorval en de GGD heeft een inspectie gedaan.

Dat er breed zorgen leven over de kwaliteit van de kinderopvang vanwege de personeelstekorten, bleek vanochtend . GGD GHOR Nederland ziet dat opvanglocaties zich vaker niet aan bepaalde regels houden. Zo ook bij een kinderdagverblijf in Overijssel.

Samen met zijn vrouw Anouk ging Michiel, vroeger dan gewoonlijk, de kinderen ophalen. Anouk knoopte een praatje aan met de meneer in kwestie. "Mijn vrouw vroeg een beetje door en uiteindelijk kwam het erop neer dat hij geen diploma had en dat in de toekomst nog wilde halen." Ook had hij geen VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De ouders belden de eigenaresse van de opvang, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink) en de GGD. De volgende dag ging de GGD IJsselland, die toezicht houdt op crèches in de regio, langs bij de locatie, bevestigt een woordvoerder.

"We kunnen op dit moment inhoudelijk niet op vragen ingaan, omdat het inspectierapport nog niet openbaar is. We verwachten dat het over ongeveer vier weken verschijnt." In de tussentijd wordt het rapport nog naar de opvangorganisatie gestuurd, die tijd krijgt om erop te reageren. Dan gaat het naar de gemeente.

Groep dichtgooien

De betrokken opvang is De Groene Helden uit Nieuwleusen. Directeur Etelka Strik is volgens haar partner niet bereikbaar voor een reactie. Tegenover De Stentor erkent Strik een fout te hebben gemaakt toen ze wist dat er onvoldoende geschikt personeel was. "Ik wilde ouders niet op het allerlaatste moment met een heel groot probleem opzadelen. Ik besef dat ik in zo'n geval de groep dicht moet gooien. Dat ga ik vanaf nu ook doen."

De man in kwestie beschikt volgens haar over een Belgische VOG. "De aanvraag voor zijn vereiste Nederlandse VOG is op 3 november gedaan, maar was nog niet binnen."

Michiel en zijn vrouw besloten hun kinderen niet meer naar deze opvang te brengen en hebben hun contract opgezegd. "Gelukkig hebben we een ander plekje gevonden. Maar de dagen die wij willen voor onze beide kinderen, hebben we pas over een jaar. De kinderen zijn wat vaker thuis, dan is dat maar zo."