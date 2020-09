Hoe de KNVB uitkwam bij Frank de Boer als opvolger van Koeman

Ronald Koeman en Frank de Boer - Getty Images/NOS

Over de opvolging van Ronald Koeman als bondscoach is een maand lang volop gespeculeerd. Tal van namen passeerden de revue, maar het is Frank de Boer bij wie de voetbalbond uiteindelijk is uitgekomen. De chronologie van een zoektocht, die leidde naar de man die vanaf het eerste moment op het lijstje kanshebbers stond. Maandag 17 augustus Ronald Koeman laat de KNVB weten dat hij FC Barcelona niet voor een derde keer wil afzeggen. Hij maakt gebruik van de clausule in zijn contract die hem het recht geeft om te vertrekken als bondscoach van het Nederlands elftal. Het nieuws ligt al snel op straat en nog dezelfde avond komt Barcelona met het bericht dat Quique Setién is ontslagen. Daarmee wordt de weg voor Koeman vrijgemaakt. Woensdag 19 augustus FC Barcelona presenteert Ronald Koeman als nieuwe trainer. Vanuit de KNVB reageert directeur Eric Gudde teleurgesteld. "Oranje met Koeman voelde als een maatpak. Als je kijkt waar we vandaan komen en waar we nu staan, had ik graag samen het EK willen doen. Daar zit de teleurstelling." Gudde krijgt direct vragen over de opvolging. "We kijken in eerste instantie naar de meest passende trainer voor deze groep. Daarna zien we wel of diegene wel of niet vrij is. Ronald was een manager van de hele staf, haalde het beste naar boven in al zijn stafleden. Bovendien was er een ongelofelijk goede connectie tussen hem en de spelers. Dat zijn kenmerken waar we nu weer naar op zoek gaan."

Oranje-volgers Arno Vermeulen (NOS), Henk Hoijtink (Trouw) en Maarten Wijffels (Algemeen Dagblad) noemen direct een aantal namen die in aanmerking komen voor de opvolging van Koeman. Vermeulen zou direct een lijntje uitgooien naar Frank Rijkaard en Louis van Gaal. Volgens Wijffels moet de KNVB "groot denken". Hij komt met Pep Guardiola en Peter Bosz op de proppen. Hoijtink noemt de namen van drie trainers die volgens hem voor een logische voortzetting van het werk van Koeman zouden kunnen zorgen: "Frank de Boer, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst. Drie trainers die beschaafd naar buiten treden, goede ambassadeurs zijn en een mooi verleden hebben."

Vrijdag 21 augustus Bij Erik ten Hag hoeft de KNVB voorlopig niet aan te kloppen. De trainer van Ajax is gelukkig in zijn huidige functie en stelt zich niet beschikbaar.

Ten Hag niet beschikbaar als bondscoach: 'Ben gelukkig bij Ajax' - NOS

Dinsdag 25 augustus Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, wordt tijdelijk toegevoegd aan de technische staf van Oranje. De KNVB heeft direct na het vertrek van Koeman al laten weten dat Dwight Lodeweges begin september bij de interlands tegen Polen en Italië de hoofdverantwoordelijke is. De voetbalbond kiest zorgvuldigheid boven snelheid en neemt de tijd om een geschikte opvolger voor Koeman te vinden. Zondag 30 augustus Louis van Gaal laat van zich horen. Op de vraag van de NOS of hij beschikbaar is, antwoordt Van Gaal: "Als ze me benaderen, dan ga ik er serieus over nadenken." Oftewel: Van Gaal sluit een derde periode als bondscoach niet op voorhand uit. Maandag 31 augustus De spelers van Oranje verzamelen zich in Zeist voor de interlands tegen Polen en Italië. Uiteraard is het vertrek van Koeman en diens opvolging hét gespreksthema. Aanvoerder Virgil van Dijk: "Als spelersraad hebben we onze mening gegeven. Ik zeg niet dat we namen hebben genoemd, maar we hebben natuurlijk wel onze voorkeuren. Maar het is aan de KNVB."

Lodeweges over bondscoachschap: 'Ben hier tot dat er een oplossing is' - NOS

Peter Bosz, die nog een contract tot medio 2022 heeft bij Bayer Leverkusen, laat weten niet bezig te zijn met een mogelijk bondscoachschap. "Het heeft alleen zin om daarover na te denken als je gevraagd wordt. En dat ben ik niet. Dus waarom zou ik daarover nadenken?", laat hij weten aan het AD. Daarnaast zou ook de leiding van Leverkusen niet open staan voor een vertrek van de coach. Het maakt dat Bosz op dit moment geen kandidaat is voor de KNVB.

Zondag 6 september Het is de dag van Henk ten Cate. Kees Jansma brengt in zijn online talkshow voor Voetbal International het nieuws dat de spelersraad van Oranje Ten Cate naar voren zou hebben geschoven als nieuwe bondscoach. "Volstrekte onzin", pareert Marten de Roon bij monde van de spelersgroep. "De spelersraad heeft veel contact met de directie van de KNVB over van alles en nog wat, maar over namen of lijstjes met namen is niet gesproken." Ten Cate is niet benaderd door de KNVB, maar heeft wel oren naar de functie. "Als het waar is, dan zou ik het een eer vinden."

De Roon over gerucht Ten Cate: 'Volstrekte onzin' - NOS