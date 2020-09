Hoe de KNVB uitkwam bij De Boer als opvolger van Koeman

FC Barcelona presenteert Ronald Koeman als nieuwe trainer. Vanuit de KNVB reageert directeur Eric Gudde teleurgesteld . "Oranje met Koeman voelde als een maatpak. Als je kijkt waar we vandaan komen en waar we nu staan, had ik graag samen het EK willen doen. Daar zit de teleurstelling."

Over de opvolging van Ronald Koeman als bondscoach is een maand lang volop gespeculeerd. Tal van namen passeerden de revue, maar het is Frank de Boer bij wie de voetbalbond uiteindelijk is uitgekomen .

Gudde krijgt direct vragen over de opvolging. "We kijken in eerste instantie naar de meest passende trainer voor deze groep. Daarna zien we wel of diegene wel of niet vrij is."

"Ronald was een manager van de hele staf, haalde het beste naar boven in al zijn stafleden. Bovendien was er een ongelofelijk goede connectie tussen hem en de spelers. Dat zijn kenmerken waar we nu weer naar op zoek gaan."