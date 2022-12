WHO-baas: minder corona-aandacht kan leiden tot zorgelijke variant

Verminderde aandacht voor de bestrijding van het coronavirus kan leiden tot het ontstaan van een nieuwe, dodelijke variant. Daarvoor waarschuwt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Weliswaar heeft volgens hem 90 procent van de wereldbevolking inmiddels een bepaalde mate van immuniteit opgebouwd, maar dat betekent niet dat landen achterover kunnen leunen.

Als er bijvoorbeeld minder wordt getest en gevaccineerd, creëert dat volgens Tedros "de perfecte omstandigheden voor een nieuwe zorgwekkende variant die aanzienlijke sterfte zou kunnen veroorzaken". De WHO roept landen op om risicogroepen te blijven aansporen zich te laten vaccineren, zoals mensen boven de 60 jaar en mensen met onderliggende klachten.

Optimistisch

Twee maanden geleden zei Tedros nog dat het einde van de coronapandemie in zicht is, in de meest optimistische persconferentie over corona die hij tot dan toe had gegeven. Ook vandaag stelde hij: "We zijn dicht bij het punt dat de noodfase van de pandemie voorbij is, maar we zijn er nog niet."

Zijn uitspraken komen op een moment dat het aantal bevestigde coronabesmettingen in China stijgt. Ook in het Verenigd Koninkrijk nam het aantal geregistreerde infecties voor het eerst sinds oktober weer iets toe.

Chinese versoepelingen

In China werd vorige week ongekend fel geprotesteerd tegen het strenge coronabeleid van Peking. Sindsdien zijn de coronamaatregelen in een aantal gebieden iets versoepeld en lijken er ook voor de rest van het land versoepelingen in de pijplijn te zitten.

Een topfunctionaris van de WHO zei vandaag daar "verheugd" over te zijn. "Het is erg belangrijk dat regeringen naar de bevolking luisteren als er sprake is van leed", aldus de medewerker van de gezondheidsorganisatie.

In China zijn relatief weinig oudere mensen ingeënt tegen het coronavirus. Naar schatting heeft ongeveer twee derde van de 80-plussers een prik gehad met minder effectieve, in China ontwikkelde vaccins.

Sommige gezondheidsfunctionarissen zijn bang dat het opheffen van de coronamaatregelen in het land daardoor zal leiden tot een golf van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Doordat gebieden met besmettingen steeds op slot zijn gegaan, hebben mensen weinig immuniteit opgebouwd.