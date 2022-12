Voetbalsters Twente steviger aan kop na zege op Feyenoord

De voetbalsters van FC Twente hebben hun leidende positie in de Azerion vrouwen eredivisie verstevigd door bij Feyenoord met 1-0 te winnen. Spits Fenna Kalma werd matchwinner door in de eerste helft de enige goal te maken. Het was alweer de negende zege voor Twente in evenzoveel wedstrijden.

Feyenoord, dat eerder deze week wegens tegenvallende resultaten afscheid nam van trainer Danny Mulder, begon sterk tegen de koploper. De Rotterdammers waren de bovenliggende partij, maar kregen na 25 minuten toch een doelpunt te verwerken.

Feyenoord-keeper Jacintha Weimar zag er niet goed uit bij een Twentse voorzet, waarna Kalma haar veertiende treffer van het seizoen wist te maken.

Telstar pakt punt in Limburg

Fortuna Sittard leek lang op weg naar een zege tegen hekkensluiter Telstar om daarmee in het spoor te blijven van Twente en nummer twee Ajax, maar in blessuretijd moesten de Limburgers toch nog een gelijkmaker slikken, 2-2.

Femke Prins had Telstar in de eerste helft op 0-1 gekopt waarna Tessa Wullaert met een goal en een assist op Hildur Antonsdóttir Fortuna aan een 2-1 voorsprong hielp. In de 93ste minuut tekende Samya Hassani voor de 2-2.

Nummer vier ADO boekte een 3-0 zege op nummer tien VV Alkmaar en komt daardoor op drie punten van Fortuna. Lobke Loonen (2x) en Jaimy Ravensbergen zorgden voor de doelpunten.