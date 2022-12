Doelman Joe van der Sar in VS: 'Je ziet dat het voetbal hier groeit'

Dat de VS bij de laatste zestien terecht zijn gekomen in Qatar verbaast hem niet. "Het team oogt heel fris, scherp."

Met de achtste finale tussen Nederland en de VS op het WK in Qatar is het voor Van der Sar een speciale week. "Mijn teamgenoten zitten mij al een beetje gek te maken", zegt hij. "Ik hoop maar dat Nederland wint anders zit ik met een paar vervelende Amerikanen opgescheept de komende paar weken."

De zoon van Edwin van der Sar kwam via de jeugd van Ajax, ADO Den Haag en RKC vorig jaar terecht bij de universiteit in Pittsburgh, Pennsylvania. Naast zijn bachelorstudie economie is hij eerste keeper in het voetbalteam van de universiteit, de Pittsburgh Panthers.

Wat helpt is dat meerdere Amerikaanse voetballers in Europa spelen. "En het nationale team draait goed mee op het WK." Ook is er meer oog voor diversiteit binnen het nationale team.

De VS blinkt al jaren uit bij vrouwenvoetbal, maar ook het mannenvoetbal heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Op universiteitsniveau wordt flink geïnvesteerd in de voetbalopleidingen en dat werpt zijn vruchten af. "Je ziet dat het groeit", zegt Van der Sar. "Viereneenhalf jaar geleden was er op deze universiteit bijvoorbeeld nog geen oog voor het voetbal, nu leeft het veel meer."

Ook Jay Vidovich, de coach van het college-team, ziet dat er meer aandacht is voor het Amerikaanse voetbal. Door het hele land wint de sport aan populariteit, zegt hij. "In de stadions zitten nu soms zelfs 70.000 supporters. Het wordt dus echt veel meer mainstream en daarmee onderdeel van de cultuur."

Amerikaanse winnaarsmentaliteit

Vidovich is zelf een groot fan van het Nederlandse voetbal. Hij gebruikt volgens Van der Sar Nederlandse voorbeelden in zijn tactiekbesprekingen. De trainer vindt het daarom fantastisch dat de VS zaterdag speelt tegen 'zo'n groot team' als Oranje.

De Amerikanen zijn niet kansloos, denkt hij. "Er is altijd de Amerikaanse winnaarsmentaliteit. Ze zijn bereid om alles te geven. Het wordt een grote uitdaging voor beide teams."

Toch is de WK-wedstrijd niet de prioriteit van coach Vidovich. Hij hoopt met zijn universiteitsteam de halve finale te bereiken door zaterdag te winnen van de universiteit van Portland. "Dat is míjn wereldkampioenschap."

Volle stadions

De competitie van de universiteitsteams kun je volgens Van der Sar het best vergelijken met de beloftencompetitie in Nederland. Het is dé manier om prof te worden in de Verenigde Staten. Maar er is ook een groot verschil: "In Nederland zijn ze voetballend misschien verder, maar daar komen op een maandagavond niet tweeduizend mensen kijken naar twee 'beloftenteams'."

Van der Sar hoopt door te breken in het Amerikaanse voetbal. "Hoe meer het voetbal hier groeit, hoe meer geld er vrijkomt", zegt hij. Er zijn volgens hem veel mogelijkheden om prof te worden. "Een oud-teamgenoot van mijn universiteit is nu basisspeler op het hoogste niveau in Amerika, de Major League Soccer. Dat is een mooie stap."

De aftrap van zijn eigen wedstrijd is zaterdag na de wedstrijd van het Nederlands elftal. Hij hoopt nog wat mee te krijgen van het duel in Qatar. "De laatste wedstrijden hebben we allemaal gezien. De trainer wil ons scherp houden, dus ik hoop dat hij het deze keer niet verbiedt."