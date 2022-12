Zwitsers naar achtste finales na winst op Servië in fraai en soms verhit duel

In een direct duel om een plek in de achtste finales heeft Zwitserland met 3-2 gewonnen van Servië. Een heerlijk duel, dat vooral voor rust op en neer golfde, met fraaie doelpunten en bij vlagen prima voetbal. Zwitserland treft als tweede in groep G Portugal in de achtste finales. Brazilië is groepswinnaar, Servië vliegt naar huis.

Vooraf was het afwachten hoe verhit de strijd zou uitpakken tussen de Zwitsers en de Serviërs. Op het WK in 2018 ontvlamde het sluimerende sentiment tussen de twee ploegen nog. Xherdan Shaqiri en Granit Xhaka maakten destijds bij de viering van hun goals politiek geladen handgebaren.

Ze vormden een adelaar met hun handen, een verwijzing naar hun Kosovaars-Albanese roots. Een provocatie die de Serviërs niet waardeerden. De verhoudingen tussen enerzijds Albanië en Kosovo en anderzijds Servië liggen nog altijd uiterst gevoelig.

Geen grote opstootjes

Hoewel Shaqiri bij ieder balcontact werd uitgefloten en het na ruim een uur spelen even kort uit de hand liep met reservekeeper Predrag Rajković - hij maakte ruzie met Denis Zakaria - bleven echt grote opstootjes uit. Diep in de blessuretijd stonden nog wat spelers met de koppen tegen elkaar. Maar toen was het meeste al wel beslist.

Voetballend was het ook een interessante pot. Na dertig seconden was al duidelijk dat het een duel was om eens goed voor te gaan zitten. De Zwitserse spits Breel Embolo kreeg de bal via de kluts zomaar voor de voeten en kon schieten, maar doelman Vanja Milinkovic-Savic bleek vanaf de eerste seconde vlijmscherp. Tien minuten later schoot Servië op de paal.

Bekijk hier alle doelpunten: