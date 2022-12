Kameroen wint verrassend van B-ploeg Brazilië, maar gaat toch niet door op WK

Kameroen heeft vrijdag verrassend gewonnen van het al geplaatste Brazilië, maar liep een plek in de volgende ronde van het WK toch mis. Zwitserland won in het andere groepsduel namelijk van Servië en verzekerde zich zo van de achtste finale.

De Brazilianen werden ondanks de nederlaag groepswinnaar en spelen in de volgende ronde tegen Zuid-Korea, dat eerder op de dag verrassend won van Portugal. Zwitserland treft Portugal.

Alves oudste Braziliaan

Brazilië, nog zonder de geblesseerde Neymar, was al geplaatst voor de volgende ronde en dus stuurde bondscoach Tite negen nieuwe namen het veld in ten opzichte van het duel met Zwitserland. Zodoende kreeg Antony de kans om zich te bewijzen en ook veteraan Dani Alves stond in de basis.

De verdediger werd met zijn 39 jaar de oudste Braziliaan ooit op een WK. Alves passeerde daarmee Thiago Silva, destijds 38.