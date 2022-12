Zwaargewonde bewoonster overleden na flatbrand Arnhem

Een van de bewoners van het appartementencomplex in Arnhem waar afgelopen nacht brand woedde, is overleden aan haar verwondingen. Dat meldt de politie Gelderland.

Bij de brand raakten ook nog vijf andere mensen gewond. De 32 bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Burgemeester Ahmed Marcouch bracht er vanochtend een bezoek.

Het onderzoek naar de oorzaak van brand loopt nog. Een woning is volledig uitgebrand.

Wietkwekerij

Door de brand vond de politie ook een wietkwekerij in het gebouw. Die had niets te maken met de brand, stelt de politie. In de kwekerij werden 500 wietplanten aangetroffen.