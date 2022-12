Goed nieuws voor VS: uitblinker Pulisic fit voor achtste finale tegen Oranje

Het was even twijfelachtig, maar de Verenigde Staten kunnen zaterdagmiddag op uitblinker Christian Pulisic rekenen in de achtste finale van WK tegen Nederland. Team USA meldt dat de aanvaller fit verklaard is door de medische staf. Pulisic hielp de VS aan de knock-outfase door voor enige doelpunt te zorgen tegen Iran. Bij het maken van die goal kwam hij in botsing met de doelman, waardoor de Amerikaan een bekkenkneuzing opliep.

UPDATE: Christian Pulisic has been cleared to play in tomorrow’s match versus Netherlands. pic.twitter.com/ANg2baaJez — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) December 2, 2022

"Ik zal er klaar voor zijn op zaterdag, maak je geen zorgen", zei Pulisic na afloop van het duel, toen hij in het ziekenhuis lag. Het is onduidelijk of de sterspeler negentig minuten (of langer) kan spelen. Ongetwijfeld een opluchting voor Amerika-bondscoach Gregg Berhalter, die lovend was over Oranje op de persconferentie. "Zij hebben fantastische spelers met heel veel kwaliteiten", zo zei de oud-speler van PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur. "Maar als team kunnen we ze het lastig maken."