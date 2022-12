'Qatar wil Olympische Zomerspelen 2036 organiseren (in de winter)'

Qatar wil de Olympische Zomerspelen van 2036 naar Doha halen. Dat zegt een bron die bekend is met het olympische biedingsproces tegen persbureau Reuters. De toewijzing van het WK voetbal heeft de Qatari versterkt in hun voornemen de Spelen te organiseren.

Het is nog niet bekend wanneer het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de toewijzing van het sportevenement in 2036 bekendmaakt. Als de Spelen naar Doha zouden gaan, zou dat de eerste keer zijn dat ze in een moslimland worden gehouden.

Hoge zomerse temperaturen

Qatar kwam niet op de shortlist voor de Spelen van 2016 en 2020, mede vanwege bezorgdheid over de zeer hoge zomerse temperaturen in de woestijnstaat. Verwacht wordt dat Qatar de Olympische Spelen later in het jaar wil houden, net als bij het WK voetbal nu. De Golfstaat heeft geavanceerde airconditioningsystemen in de stadions geïnstalleerd om de hitte bij het voetbal te temperen.