Wie zijn de penaltyspecialisten van Oranje? En wie juist niet?

En dus gooit Van Gaal het dit keer over een andere boeg. Een wetenschappelijke boeg. Spelers zijn doorgelicht, keepers getest. Het Nederlands elftal heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op een penaltyserie. De tijd van 'strafschoppen zijn een loterij' is definitief voorbij.

In 2014 ging het weer fout. Ditmaal tegen Argentinië. Ron Vlaar en Wesley Sneijder faalden onder toeziend oog van bondscoach Louis van Gaal vanaf elf meter. Bij de Argentijnen gingen de vier strafschoppen feilloos. Weer liep Oranje de finale mis door het missen van penalty's binnen.

De trauma's zijn nog enorm. Tot tweemaal toe strandde het Nederlands elftal op een wereldkampioenschap voetbal in de halve finales tijdens een strafschoppenserie. In 1998 zag bondscoach Guus Hiddink Ronald de Boer en Phillip Cocu missen tegen Brazilië. Aan Braziliaanse kant werden de vier penalty's allemaal raak geschoten.

Nu de knock-outfase is aangebroken op dit wereldkampioenschap is de vraag gerechtvaardigd: wie heeft de beste cijfers als het gaat om strafschoppen? Maar ook: wie heeft de slechtste cijfers vanaf elf meter? Databureau Opta maakte een overzicht.

Kenneth Taylor is een verrassende outsider. De middenvelder van Ajax trof van de zeven penalty's zes keer doel (86%).

Ook Teun Koopmeiers heeft degelijke cijfers: 30 van zijn 36 penalty's zijn raak (83%). Memphis Depay lijkt ook kandidaat voor een strafschop in een eventuele serie: 32 rake strafschopppen uit 42 pogingen (76%).

Wie hebben de beste papieren als het gaat om een groot aantal strafschoppen? De onbetwiste penaltykoning is Vincent Janssen: van de 27 strafschoppen maakte hij er 26. Een percentage van 96%. En dan te bedenken dat het gemiddelde benutte strafschoppen mondiaal 79% is. De cijfers van Steven Berghuis zijn eveneens indrukwekkend: hij schoot 27 van zijn 31 strafschoppen raak (87%).

Janssen is koning

Vijf spelers hebben een honderd procent score vanaf elf meter. Steven Bergwijn (4), Denzel Dumfries (3), Daley Blind (2), Stefan de Vrij (1) en Virgil van Dijk (1) hebben op het hoogste niveau nog nooit een strafschop gemist. Eén klein minpunt: het aantal strafschoppen van dit kwartet is erg beperkt.

Wie de beste Oranje-keeper is bij strafschoppen is moeilijk te zeggen. Andries Noppert, die in de groepsfase op doel stond, kreeg op het hoogste niveau slechts drie strafschoppen tegen. Hij stopte er één (33,30%). Mooie cijfers, maar wel op basis van een laag aantal.

Remko Pasveer en Justin Bijlow ontlopen elkaar niet veel. Pasveer (14 van 81 strafschoppen gestopt) en Bijlow (4 reddingen na 25 strafschoppen) hebben bijna hetzelfde gemiddelden: 17,30% om 16,00%.

Ter vergelijking: de Amerikaanse keeper Matt Turner heeft een reddingspercentage van 31,80% (22 penalty's en 7 reddingen).