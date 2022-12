Hof legt ex-directeur Eurocommerce jarenlange celstraf voor fraude op

De voormalig directeur van vastgoedbedrijf Eurocommerce is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en drie maanden voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Volgens het gerechtshof is bewezen dat Ger V. bouw- en huurcontracten vervalste om leningen bij banken los te krijgen. Ook is er volgens het hof genoeg bewijs dat V., vlak voordat het vastgoedbedrijf failliet ging, vermogen aan Eurocommerce heeft onttrokken en privévermogen heeft weggesluisd.

De Eurocommerce-groep was één van de grootste projectontwikkelaars in Nederland. Het vastgoedbedrijf bouwde met name kantoren, om die vervolgens inclusief huurders te verkopen aan investeerders, schrijft RTV Oost. Eurocommerce ging failliet gedurende de economische crisis in 2012. Banken bleven achter met schulden van vele honderden miljoenen euro's.

Bezittingen doorverkocht aan vrouw en kinderen

Ger V. werd in 2012 aangehouden op verdenking van fraude. Hij werd in 2016 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor faillissementsfraude en oplichting. Tegen dat vonnis ging hij in hoger beroep. Afgelopen zomer diende het hoger beroep in de strafzaak. Justitie eiste toen vier jaar en drie maanden cel. De rechter is daar vandaag in meegegaan.

Behalve het vervalsen van bouw- en huurcontracten heeft V. volgens het hof vlak voor het faillissement van Eurocommerce zijn bezittingen doorverkocht aan zijn vrouw en kinderen. Op die manier wilde hij de eigendommen buiten het faillissement houden.

Zo werd de villa waar het echtpaar woonde voor één euro verkocht aan een stichting en kwam een paardenstal voor een laag bedrag in handen van zijn zoon.

Ook celstraffen voor gezinsleden

Naast V. zijn ook zijn echtgenote en zoon veroordeeld tot celstraffen, omdat zij volgens het hof betrokken waren bij de fraude. De echtgenote is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. Zij speelde een rol bij het onttrekken van vermogen uit het bedrijf vlak voordat het failliet ging.

Ook de zoon moet achttien maanden de cel in voor voor faillissementsfraude en schuldwitwassen. Hij was volgens het hof eveneens betrokken bij het doorverkopen van de bezittingen.

De zaak tegen de dochter van V. is aangehouden omdat ze op dit moment geen advocaat heeft. Ook zij is volgens het OM betrokken bij frauduleuze handelingen.